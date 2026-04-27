Сочный, свежий, с дымком. Сколько стоит приготовить "майский" шашлык на Алтае

Аналитики оценили стоимость девяти видов шашлыка

27 апреля 2026, 19:04, ИА Амител

Тепловая карта: csr.ru

Жителям Алтайского края и Республики Алтай в этом году придется по-разному тратиться на шашлыки и пикники: цены на одни и те же продукты в соседних регионах заметно отличаются. При этом некоторые позиции в Алтайском крае остаются одними из самых доступных в стране, следует из "индекса шашлыка", подготовленного ЦСР.

В целом по России аналитики отмечают рост цен перед майскими праздниками. Сильнее всего за год подорожали говядина — на 12,4% и белая рыба — на 12,2%, также выросли цены на помидоры (+6,2%). В пределах 3–4% прибавили курица, свинина, сосиски и красная рыба. При этом грибы подешевели на 0,1%, а баранина — на 1,7%.

На Алтае ценовая картина выглядит неоднородно. Так, шашлык из свинины в Алтайском крае обойдется в среднем в 1763,30 рубля, тогда как в Республике Алтай — уже в 2180,71 рубля. Баранина также заметно дороже в республике — 4513,37 рубля против 3737,39 рубля в крае.

При этом курица (окорочка) в Республике Алтай немного дешевле — 1127,68 рубля против 1152,23 рубля в Алтайском крае. Стоимость говядины в двух регионах почти не отличается: 3737,41 рубля — в крае и 3767,54 рубля — в республике.

Разница заметна и по другим позициям. Сосиски и сардельки в Алтайском крае стоят около 1802,78 рубля, а в Республике Алтай — 2075,78 рубля. Помидоры обойдутся в 1016,80 рубля в крае и в 1162,91 рубля в республике. Грибы также дороже в соседнем регионе — 1931,07 рубля против 1639,07 рубля.

Отдельно выделяется рыба. Белая рыба в Республике Алтай стоит 983,01 рубля — это один из самых низких показателей в России. В Алтайском крае она немного дороже — 1044,51 рубля. При этом красная рыба в республике обойдется в 2621,85 рубля, тогда как в Алтайском крае ее стоимость значительно выше — 4170,57 рубля.

Средняя корзина для пикника в Алтайском крае оценивается в 2258,60 рубля, что немного ниже среднероссийского уровня (около 2345 рублей). В Республике Алтай она дороже — 2448,73 рубля.