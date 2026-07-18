Рок-концерты и астрошоу. Куда сходить на этих выходных в Барнауле
Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни
18 июля 2026, 09:48, ИА Амител
Выходные — отличная возможность провести время с друзьями и близкими. Поэтому amic.ru подготовил подборку событий, которые можно посетить 18 и 19 июля.
Рок-концерт групп "Rадиомосты" и "Урсус", 18+
В программе — все хиты и презентация совершенно новых треков от обеих групп.
- 18 июля, 18:00
- Бар Urban Pub, ул. 65 лет Победы, 20
- 600–1000 рублей
Стендап-шоу "На троих", 18+
В субботу Виталя Леонтьев, Тима Бучнев и Гоша Павлов выступят со своими лучшими шутками.
- 18 июля, 20:00
- Бар "Вальхалла", пр. Ленина, 47
- от 300 рублей
Шоу "Цирк на воде", 0+
Организаторы подготовили 25 тонн профессионального оборудования, 120 тонн воды и 1000 фонтанов. Это единственный в мире манеж-трансформер, во время представления зрители увидят как он превращается из сухого ковра в бассейн с фонтанами. Артисты работают в сопровождении великолепного света и качественного объемного звука.
- 18–19 июля, 13:00 и 17:00
- СК "Титов-Арена", пр. Социалистический, 93
- 1000–2500 рублей
Спектакль-драма "Дуры", 16+
Любовь главной героини Ирины к своему работодателю, олигарху Олегу Павловичу Донцову, разворачивается на фоне криминальной истории образца 90-х годов.
- 19 июля, 18:00
- Крепостной театр, ул. Кирова, 51а
- 1300 рублей
Астрономическое шоу "Мир, в котором мы живем", 12+
Зрители смогут совершить визуальное путешествие сквозь историю представлений об устройстве Вселенной — от древних космологий до современной науки.
- 19 июля, 15:00
- Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19
- 290–304 рубля
14:01:37 18-07-2026
Виталя, Тима, Гоша...
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