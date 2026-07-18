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Рок-концерты и астрошоу. Куда сходить на этих выходных в Барнауле

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни

18 июля 2026, 09:48, ИА Амител

Спектакль "Дуры" в Крепостном театре / Фото: amic.ru
Спектакль "Дуры" в Крепостном театре / Фото: amic.ru

Выходные — отличная возможность провести время с друзьями и близкими. Поэтому amic.ru подготовил подборку событий, которые можно посетить 18 и 19 июля.

Рок-концерт групп "Rадиомосты" и "Урсус", 18+

В программе — все хиты и презентация совершенно новых треков от обеих групп.

  • 18 июля, 18:00
  • Бар Urban Pub, ул. 65 лет Победы, 20
  • 600–1000 рублей

Стендап-шоу "На троих", 18+

В субботу Виталя Леонтьев, Тима Бучнев и Гоша Павлов выступят со своими лучшими шутками.

  • 18 июля, 20:00
  • Бар "Вальхалла", пр. Ленина, 47
  • от 300 рублей

Шоу "Цирк на воде", 0+

Организаторы подготовили 25 тонн профессионального оборудования, 120 тонн воды и 1000 фонтанов. Это единственный в мире манеж-трансформер, во время представления зрители увидят как он превращается из сухого ковра в бассейн с фонтанами. Артисты работают в сопровождении великолепного света и качественного объемного звука. 

  • 18–19 июля, 13:00 и 17:00
  • СК "Титов-Арена", пр. Социалистический, 93
  • 1000–2500 рублей

Спектакль-драма "Дуры", 16+

Любовь главной героини Ирины к своему работодателю, олигарху Олегу Павловичу Донцову, разворачивается на фоне криминальной истории образца 90-х годов. 

  • 19 июля, 18:00
  • Крепостной театр, ул. Кирова, 51а
  • 1300 рублей

Астрономическое шоу "Мир, в котором мы живем", 12+

Зрители смогут совершить визуальное путешествие сквозь историю представлений об устройстве Вселенной — от древних космологий до современной науки.

  • 19 июля, 15:00
  • Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19
  • 290–304 рубля

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НОВОСТИОбщество

Барнаул Афиша отдых и развлечения
       

Комментарии 1

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Элен без ребят

14:01:37 18-07-2026

Виталя, Тима, Гоша...
ясельная группа детсада?

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