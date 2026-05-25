Роскомнадзор отрицает блокировку DeepSeek в России

Пользователи жалуются, что нейросеть не работает без VPN

25 мая 2026, 06:50, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

Россияне жалуются на сбой в работе китайской нейросети DeepSeek — сервис не работает без VPN. По данным detector404.ru и "Сбой.рф", за сутки о сбое сообщили более трех тысяч человек.

В Роскомнадзоре заявили, что не блокируют DeepSeek. Слова ведомства передает "Коммерсант".

«Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении DeepSeek», — пишет издание.

Больше всего жалоб на работу нейросети поступило от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Первые сообщения о сбое зафиксировали на detector404.ru в ночь на 24 мая.