Роскомнадзор отрицает блокировку DeepSeek в России
Пользователи жалуются, что нейросеть не работает без VPN
25 мая 2026, 06:50, ИА Амител
Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru
Россияне жалуются на сбой в работе китайской нейросети DeepSeek — сервис не работает без VPN. По данным detector404.ru и "Сбой.рф", за сутки о сбое сообщили более трех тысяч человек.
В Роскомнадзоре заявили, что не блокируют DeepSeek. Слова ведомства передает "Коммерсант".
«Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении DeepSeek», — пишет издание.
Больше всего жалоб на работу нейросети поступило от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Первые сообщения о сбое зафиксировали на detector404.ru в ночь на 24 мая.
10:19:20 25-05-2026
да кому он нужен. дипсик уже морально устарел и силиьно отстал от джемини и грока. Это как ВАЗ 2101 среди новых китайцев. ))) едет но уже не то...
10:27:23 25-05-2026
Все ждали прорыва в разработке программного обеспечения от отечественных учёных, которые обещали изобрести то "убийцу" телеги, то "убийцу" ютуба, то "убийцу" мордокниги.
А они изобрели РКН и реально всех замочили.