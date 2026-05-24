Россия подготовила предложения к плану США по Украине

Что включают в себя эти предложения, не уточняется

24 мая 2026, 14:32, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Россия разработала предложения к плану США по урегулированию конфликта с Украиной, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Москва готова их представить на следующих переговорах, отметил дипломат.

Полищук уточнил, что предложения подготовлены к плану, состоящему из 27 пунктов. Что это за план и каковы предложения российской стороны, он не пояснил.

С начала года делегации РФ, Украины и США провели три раунда переговоров. Последний прошел в Женеве 17–18 февраля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что пауза в мирном процессе возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке.