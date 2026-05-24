Россия подготовила предложения к плану США по Украине
Что включают в себя эти предложения, не уточняется
24 мая 2026, 14:32, ИА Амител
Россия разработала предложения к плану США по урегулированию конфликта с Украиной, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Москва готова их представить на следующих переговорах, отметил дипломат.
Полищук уточнил, что предложения подготовлены к плану, состоящему из 27 пунктов. Что это за план и каковы предложения российской стороны, он не пояснил.
С начала года делегации РФ, Украины и США провели три раунда переговоров. Последний прошел в Женеве 17–18 февраля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что пауза в мирном процессе возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке.
15:32:15 24-05-2026
с фашистами надо общаться по фашистски ! по человечески они не понимают .