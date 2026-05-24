Россиян призвали купаться в соленой воде без очков

По словам офтальмолога Куренкова, это полезно для глаз

24 мая 2026, 16:07, ИА Амител

На море / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Купаться без плавательных очков в морской воде можно и даже полезно. Об этом в беседе с aif.ru заявил офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Куренков.

Как пояснил врач, морская вода близка по составу к плазме крови, ее pH достаточно благоприятно воздействует на переднюю поверхность глаза. Микроэлементы, которые содержатся в морской воде, стимулируют работу желез и обладают бактериостатическим эффектом, сказал он.