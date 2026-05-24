Россиян призвали купаться в соленой воде без очков
По словам офтальмолога Куренкова, это полезно для глаз
24 мая 2026, 16:07, ИА Амител
На море / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Купаться без плавательных очков в морской воде можно и даже полезно. Об этом в беседе с aif.ru заявил офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Куренков.
Как пояснил врач, морская вода близка по составу к плазме крови, ее pH достаточно благоприятно воздействует на переднюю поверхность глаза. Микроэлементы, которые содержатся в морской воде, стимулируют работу желез и обладают бактериостатическим эффектом, сказал он.
«Никаких вредных воздействий нет, а есть, можно сказать, позитивные, полезные свойства», — отметил Куренков.
22:37:02 24-05-2026
Энтому афтальмологу самому в глазья соли налить, пусть потом расскажет, как это круто.