В Бангкоке при пожаре погибли 27 человек

Возгорание произошло в местном баре

13 июля 2026, 09:35, ИА Амител

Огонь, пламя / Изображение сгенерировано с помощью "Шедеврума"

Во время пожара в баре в Бангкоке погибли 27 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

«Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подтвердил журналистам на месте инцидента гибель 27 человек», — пишет иностранное агентство.

Как заявил премьер-министр, несколько человек госпитализированы, власти устанавливают причину возгорания. Выступавший в заведении музыкант рассказал политику, что видел дым из электрощитка у сцены, после чего произошел взрыв.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на чиновника городской администрации, что количество пострадавших превысило 60 человек.