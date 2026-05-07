Счастье и бизнес. В Барнауле прошла презентация международного бизнес-клуба для женщин

В следующий раз познакомиться с его участницами, основателем и работой можно на гала-ужине в июле

07 мая 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGF4MBw

Презентация международного бизнес-клуба для женщин ICONA/ Фото: Маргарита Бредихина

28 и 30 апреля 2026 года в Барнауле прошла презентация международного бизнес-клуба для женщин ICONA ("Икона"). Организатором встречи выступила основатель клуба, предприниматель и федеральный спикер, владелица сети женских фитнес-клубов Body Club ("Боди Клаб") Марина Палагина. После мероприятия к клубу присоединились около 50 женщин, среди которых — предприниматели, фрилансеры и те, кто только начинает путь в бизнесе.

Поддержка единомышленников

Международный бизнес-клуб ICONA стартовал в 2022 году и за время своего существования объединил более тысячи женщин с четырех континентов. Клуб создан, чтобы решать 90% актуальных вопросов, стоящих перед его участницами. В их числе — помощь в развитии и масштабировании бизнеса, поиск нужных контактов, а также поддержка в личных отношениях и вопросах внутреннего состояния.

"Цель клуба — дать женщинам весь необходимый набор инструментов и форм работы, благодаря которым они одновременно реализуются в бизнесе, семье и жизни", — подчеркивает Марина Палагина.

В клубе создали все условия для достижения целей: мощная образовательная база, более 100 инструментов и пять форматов работы. Это индивидуальный разбор запроса, еженедельные стратегические встречи в "Зуме", работа в мини-группах с куратором, живые встречи и нетворкинги, а также публикации на обложках журналов для продвижения участниц.

Презентация международного бизнес-клуба для женщин ICONA / Фото: Маргарита Бредихина и Дмитрий Лямзин

Поддержка и социальный вклад

В клубе также активно развивают социальную миссию. Участницы выступают бизнес-ангелами для подшефного детского фонда от живой школы "Клевер". Фонд помогает семьям, которые выбирают для своих детей альтернативное образование в развивающей и бережной среде.

31 июля 2026 года ICONA проведет первый открытый гала-ужин для всех желающих. Мероприятие станет отличной возможностью для знакомства с клубом, его участницами и основателем, а также для того, чтобы провести вечер в приятной атмосфере. Чтобы попасть на мероприятие, пишите организатору.

"Для тех, кто не привык ждать, я провожу трансформирующие стратегические сессии. Это онлайн-встреча в мини-группе из 3-4 человек, где за 60–90 минут мы превращаем любой ваш "острый вопрос" в понятную дорожную карту. Это возможность на себе ощутить силу изменений и ту атмосферу, которую дает клуб ICONA. Выбирайте время и приходите знакомиться. Это бесплатно", — подытоживает основатель клуба.

Записаться на сессию можно по ссылке.

ООО "БП ГРУПП"

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