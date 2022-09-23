БК «Барнаул» дважды проиграл в Новосибирске

Баскетболисты БК «Барнаул» дважды проиграли в Новосибирске. Там с 21 по 23 сентября проходит предсезонный турнир по баскетболу с участием четырёх клубов Суперлиги.

В первой встрече «Барнаул» потерпел поражение от «Уралмаша» из Екатеринбурга со счётом 62:91. Самыми результативными в составе «горожан» стали Василий Посредников и Владислав Ильинов, которые набрали по 12 очков.

22 сентября во второй игре «Барнаул» уступил хозяевам турнира — «Новосибирску» — с результатом 69:80. 13 очков в этом матче записал на свой счёт форвард алтайской команды Максим Прощенко.

Сегодня в заключительной игре турнира соперником «Барнаула» станет «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды.

Чемпионат мужской Суперлиги сезона 2022/23 года стартует 7 октября. В этот день «Барнаул» на выезде встретится с подмосковными «Химками».