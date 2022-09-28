Уроженец Барнаула отличился в предсезонном матче НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз», уроженец Барнаула Андрей Свечников, отличился в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. В игре против «Тампы-Бэй» спортсмен забросил шайбу и совершил голевую передачу, а его команда победила со счётом 5:1.

Для форварда «Ураганов» это первые набранные очки в нынешнюю предсезонку.

Напомним, Свечников родился в 2000 году в Барнауле. За «Каролину» хоккеист играет с 2018-го.

Ранее сообщалось, что воспитанник барнаульского футбола Александр Соболев может стать лучшим игроком Российской премьер-лиги по итогам сентября.