Валерий Карпин продлил контракт со сборной России до 2024 года

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подписал новый контракт с РФС. Соглашение рассчитано до 1 августа 2024 года.

Карпин поблагодарил РФС за предоставленную возможность, а также руководство футбольного клуба «Ростов» за то, что он может совмещать работу в команде и сборной.

«Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Напомним, что Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу в июле 2021 гола. Под его руководством команда сыграла восемь матчей, шесть из которых закончились победой. Один раз сборная сыграла вничью и один матч проиграла.

Национальная команда дошла до стадии стыковых матчей за выход на чемпионат мира по футболу, но из-за политической ситуации сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.