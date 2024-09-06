Такой день. Жалобы на барнаульский маршрут и уход главного режиссера театра

О главных событиях Алтайского края за 6 сентября

06 сентября 2024, 23:59, ИА Амител

Закат в небе / Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как в регионе реализуется несколько крупных инвестпроектов и по каким видам продовольственных товаров ожидается дальнейший рост объемов производства.

Жители Барнаула продолжают писать жалобы на маршрут № 47, где водителям якобы выдали терминалы для оплаты проезда, но при этом, как отмечают люди, не получается оплатить проезд банковскими картами.

Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили у жителей Барнаула, какие личные характеристики и насколько сильно способствуют карьерному росту.

Главный режиссер Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина Георгий Цнобиладзе не стал продлевать контракт с учреждением культуры и покинет его по собственному желанию из-за творческих разногласий с руководством. На своем посту он проработал не больше года. Последняя постановка Георгия Цнобиладзе – спектакль "Дитенок мой". При этом он готов сотрудничать с театром драмы, но уже в качестве приглашенного режиссера.