Таксопарки начали удаленно отключать машины из-за долгов водителей. Что об этом известно

10 декабря 2025, 07:30, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru

В Москве участились случаи, когда автомобили такси внезапно перестают заводиться из-за дистанционной блокировки. Таксопарки отключают машины, если у водителей обнаруживается задолженность, рассказали автоэксперты. При этом в регионах подчеркивают: система технически не может глушить автомобиль во время движения, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Житель столицы Михаил рассказал, что стал свидетелем ситуации, когда такси отказалось заводиться без видимых причин. По его словам, водитель не мог включить зажигание и сначала не понимал, что произошло. Позже выяснилось, что на автомобиле числится долг второго сменщика, и таксопарк дистанционно заблокировал машину.

Телематическое оборудование, позволяющее удаленно управлять системами автомобиля, действительно устанавливают в части машин. Как пояснили в сервисных компаниях Алтайского края, в Барнауле такой функционал используют редко – в основном на авто, сдаваемых в аренду под такси или напрокат. При этом технически заглушить транспорт на ходу невозможно: блокировка активируется только после того, как водитель сам выключает зажигание.

По словам руководителя таксопарка в Бийске Василия Федотова, система нужна, прежде всего, для защиты владельцев автомобилей от недобросовестных арендаторов. Он отмечает, что блокировка включается лишь после остановки машины:

«Ты нажал кнопку, но она не заглохнет сразу – только когда водитель сам заглушил. После этого машина уже не заводится».

В Москве же автомобили, по сообщениям водителей, иногда останавливаются прямо на дороге. Причины таких случаев сейчас уточняют. По одной из версий, речь может идти не о принудительной блокировке, а о сбое в электронике.

Ранее Индустриальный суд в Барнауле постановил признать незаконной и запретить деятельность такси "Максим". В сообщении говорится, что компании запрещено заключать договоры об информационных услугах и перевозке пассажиров с лицами, не имеющими соответствующих разрешений.