Алтай стал вторым среди самых живописных мест для прогулок налегке
По самым красивым маршрутам российские туристы проходят в Крыму и на Алтае
2 августа 2022, 11:02, Денис Хадов
Алтай попал в список самых живописных маршрутов для хайкинга, сообщает «Восток-Телеинформ» со ссылкой на Tvil.ru.
Хайкинг — пешая прогулка, поход с оздоровительными и познавательными целями в сельской, иногда в городской местности.
Согласно опросу, по самым живописным маршрутам российские туристы проходят в Крыму и на Алтае. На третьем месте — Кисловодск, замыкают пятёрку Кольский полуостров и Байкал.
Самые живописные маршруты для хайкинга:
Крым — 32%;
Алтай — 21%;
Кисловодск — 11%;
Кольский полуостров — 11%;
Байкал — 11%;
Адыгея — 6%;
Южный Урал — 4%;
Калининградская область — 3%;
Иркутская область — 2%.
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