Алтай стал вторым среди самых живописных мест для прогулок налегке

По самым красивым маршрутам российские туристы проходят в Крыму и на Алтае

2 августа 2022, 11:02, Денис Хадов

Алтай попал в список самых живописных маршрутов для хайкинга, сообщает «Восток-Телеинформ» со ссылкой на Tvil.ru.

Хайкинг — пешая прогулка, поход с оздоровительными и познавательными целями в сельской, иногда в городской местности.

Согласно опросу, по самым живописным маршрутам российские туристы проходят в Крыму и на Алтае. На третьем месте — Кисловодск, замыкают пятёрку Кольский полуостров и Байкал.

Самые живописные маршруты для хайкинга:

  1. Крым — 32%;

  2. Алтай — 21%;

  3. Кисловодск — 11%;

  4. Кольский полуостров — 11%;

  5. Байкал — 11%;

  6. Адыгея — 6%;

  7. Южный Урал — 4%;

  8. Калининградская область — 3%;

  9. Иркутская область — 2%.

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