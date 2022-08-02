Алтай стал вторым среди самых живописных мест для прогулок налегке

Алтай попал в список самых живописных маршрутов для хайкинга, сообщает «Восток-Телеинформ» со ссылкой на Tvil.ru.

Хайкинг — пешая прогулка, поход с оздоровительными и познавательными целями в сельской, иногда в городской местности.

Согласно опросу, по самым живописным маршрутам российские туристы проходят в Крыму и на Алтае. На третьем месте — Кисловодск, замыкают пятёрку Кольский полуостров и Байкал.

Самые живописные маршруты для хайкинга: