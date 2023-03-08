НОВОСТИПроисшествия

350 квартир, дом престарелых и больница остались без света в алтайском райцентре

В населённом пункте идут восстановительные работы

08 марта 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

8 марта в райцентре Новичиха Алтайского края ветер сорвал кровлю со здания местной спортшколы, в результате чего оборвались провода и 350 квартир, больница и дом престарелых оказались обесточены. Об этом сообщает телеграм-канал "В курсе 22".

Сейчас в населённом пункте идут восстановительные работы. Соцобъекты уже подключили к резервным источникам питания.

9 марта очистят прилегающую к спортшколе территорию, проведут работы по первичной защите перекрытий от осадков, а также оценят причинённый непогодой ущерб.  Учебный процесс прерываться при этом не будет, рисков для угрозы здоровья обучающихся нет.

Напомним, в Алтайском крае 8 марта в селе Ребриха сдуло кровлю с продуктового магазина прямо на машины.

Комментарии 6

  • В бобровке свет каждую ночь выключают.
    08 марта, Гость   Ответить
  • В бобровке свет каждую ночь выключают. **** Я вас удивлю, но я и в Барнауле каждую ночь свет выключаю. Ни одна лампочка не горит.
    08 марта, Гость   Ответить
  • Ты меня удивишь, если скажешь, что и холодильник каждую ночь отключаешь. И котел газовый на отопление...
    08 марта, Гость   Ответить
  • Я тебя удивлю второй, он же последний, раз. Ты не отдупляешь разницу между "выключить свет" и "отключить электроэнергию". Но этому тебя должны были в школе научить. А я этим неблагодарным занятием заниматься не буду. Адиос!
    08 марта, Гость   Ответить
  • В новичихи через день свет отключают и зачастую весь район может без света сидеть с 8:00 до 19:00, а тут какие-то 350 домов и больница... Уже почти в каждом дворе есть свой генератор. А летом будут каждый день отключать, всё какие-то плановые работы проводят, только толку от этого... Нет!!!
    08 марта, Гость   Ответить
  • Я уже тоже второй вечер свет выключаю, а утром когда включаю, духовка говорит, что напряжение пропадало! Может отключали?
    08 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров