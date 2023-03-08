350 квартир, дом престарелых и больница остались без света в алтайском райцентре

В населённом пункте идут восстановительные работы

08 марта 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

8 марта в райцентре Новичиха Алтайского края ветер сорвал кровлю со здания местной спортшколы, в результате чего оборвались провода и 350 квартир, больница и дом престарелых оказались обесточены. Об этом сообщает телеграм-канал "В курсе 22".

Сейчас в населённом пункте идут восстановительные работы. Соцобъекты уже подключили к резервным источникам питания.

9 марта очистят прилегающую к спортшколе территорию, проведут работы по первичной защите перекрытий от осадков, а также оценят причинённый непогодой ущерб. Учебный процесс прерываться при этом не будет, рисков для угрозы здоровья обучающихся нет.

Напомним, в Алтайском крае 8 марта в селе Ребриха сдуло кровлю с продуктового магазина прямо на машины.