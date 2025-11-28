Участок важной дороги в Целинном районе Алтая отремонтировали за 300 миллионов рублей

Обновили 10 километров дорожного полотна

28 ноября 2025, 13:10, ИА Амител

Дорога в Целинном районе / Фото: Минтранс Алтайского края

Участок дороги в Целинном районе Алтайского края отремонтировали за 300 миллионов рублей. Как сообщает региональный Минтранс, все работы прошли в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В общей сложности специалисты обновили 10 км участка на трассе Троицкое – Целинное. Работы проводились специалистами Северо-Восточного ДСУ с 50-го по 60-й км.

Сообщается, что на участке сделали срезку изношенной дорожной одежды, устроили основание из щебеночно-песчаной смеси, произвели регенерацию существующего покрытия методом холодного ресайклинга, что позволит увеличить срок службы полотна. Также уложили нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины, нанесли разметку и установили знаки.

Кроме того, в рамках нацпроекта делали заездной карман, посадочную площадку и установили остановку общественного транспорта, что поможет сделать безопасным посадку и высадку пассажиров.

В Министерстве транспорта напомнили, что дорога Троицкое – Целинное включена в опорную сеть Алтайского края и соединяет регион с Кемеровской областью, поэтому по ней проходит интенсивный поток автомобильного и грузового транспорта. В зимнее время нагрузка на трассу возрастает из-за туристов, направляющихся на горнолыжный курорт Шерегеш.

Напомним, в 2025 году дорожный фонд Алтайского края составил 28,9 миллиарда рублей, что является беспрецедентной суммой в современной истории региона. Увеличились и федеральные поступления – более чем в четыре раза: часть объектов приводили в порядок в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В этом году привели в нормативное состояние более 680 километров региональных и межмуниципальных дорог, а с учетом муниципальных и федеральных объектов общий объем обновлений превысил 900 километров.