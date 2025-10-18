Ему было 86 лет

18 октября 2025, 22:02, ИА Амител

Сергей Кара-Мурза / Фото: Саверкин Александр / ТАСС

Советский и российский ученый-химик, историк и публицист Сергей Кара-Мурза скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале.

«Скончался Сергей Георгиевич Кара-Мурза. Один из моих главных учителей. Один из самых умнейших и честнейших людей эпохи», – написал он.

Как отметил Прилепин, книги Кара-Мурзы "Манипуляция сознанием" и "Советская цивилизация" оказали ключевое влияние на его становление.

О смерти публициста в своих соцсетях также написал философ Рустем Вахитов.

«Мудрый, чуткий, добрый человек, которого я имел счастье знать, считаю и буду считать своим учителем», – подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Вахитов добавил, что имя Кара-Мурзы останется среди выдающихся публицистов и идеологов на уровне с Белинским или Устряловым.

Сергей Кара-Мурза родился 23 января 1939 года. Российский химик, историк и публицист, автор трудов по истории, роли науки в обществе, современной мировой экономике. Известность в публицистике получил после публикаций в газетах "Правда", "Советская Россия" и "Завтра". С 2013 года занимал пост генерального директора Центра изучения кризисного общества. Дядя российского журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы*, признанного в России иноагентом и внесенного в реестр террористов и экстремистов.