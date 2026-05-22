В Алтайском крае отремонтируют 176 км дорог к туристическим местам

На работы направят 6,7 млрд рублей

22 мая 2026, 16:30, ИА Амител

Ремонт дороги на Алтае / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В Алтайском крае в 2026 году отремонтируют 176 км дорог, которые ведут к популярным туристическим местам. Работы пройдут по 13 направлениям, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем канале в национальном мессенджере Max. Общий объем вложений составит 6,7 млрд рублей. Основную часть средств выделят по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Какие трассы обновят

«Какое автопутешествие без дорог? В рамках нашей планомерной работы по обновлению самой протяженной в России дорожной сети уделяем внимание, конечно, и туристическим направлениям. В этом году работы развернутся по 13 туристическим направлениям — это 176 км дорог. Общий объем вложений — 6,7 млрд рублей», — отметил глава региона.

Более 16 км отремонтируют на трассе Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница с Республикой Казахстан. Дорога проходит по территории Крутихинского, Панкрушихинского и Немецкого национального районов. На эти работы по нацпроекту направят 617 млн рублей. В прошлом году здесь уже обновили 30 км полотна.

Еще более 43 км приведут в порядок на дороге Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница с Новосибирской областью. По этому направлению туристы едут к курорту Яровое и соленым озерам.

Также более 13 км обновят на трассе Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби. Работы пройдут в Каменском и Баевском районах. Это направление ведет к озерам Завьяловского района, которые известны лечебными свойствами.

Дороги к Колывани, Ае и Денисовой пещере

Ремонт продолжится на трассах Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области и Алтай — Кузбасс. Обновят и дороги Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан и Курья — Колывань — Бугрышиха. Эти маршруты ведут к Колыванскому озеру, Колыванскому камнерезному заводу, озеру Белому и горе Синюхе.

Один из крупных проектов — реконструкция дороги Алтайское — Ая — "Бирюзовая Катунь". С 2022 года здесь обновили почти 28 км. Сейчас ремонтируют последний участок — с 0-го по 7-й км. После этого вся трасса длиной 35 км будет приведена в нормативное состояние. Общие вложения в проект за несколько лет составят около 5 млрд рублей.

В Солонешенском районе реконструируют три участка дороги Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница с Республикой Алтай. На это из краевого дорожного фонда направили более 1,5 млрд рублей. Дорога ведет к Денисовой пещере и заказнику "Каскад водопадов на реке Шинок".

По словам Виктора Томенко, автопутешествия по России и Алтайскому краю становятся все популярнее. В 2025 году регион принял 2,4 млн туристов.