На ремонт и строительство дорог в Алтайском крае направят более 29 млрд рублей
В 2026 году планируется привести в норматив 540 км дорог и 29 мостовых сооружений
28 марта 2026, 19:00, ИА Амител
Более 29 млрд рублей направят на ремонт и строительство дорог и инфраструктуры в Алтайском крае в 2026 году. Об этом на заседании фракции "Единая Россия" в АКЗС заявил министр транспорта региона Андрей Подолян.
«В этом году планируем привести в норматив 540 километров дорог и 29 мостовых сооружений, установить освещение на 47 километрах в 20 населенных пунктах», — рассказал министр.
Работы пройдут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
До 2028 года планируется отремонтировать больше половины от общей протяженности федеральных дорог в регионе — 44 участка, или 522 км, сообщил и. о. начальника Упрдор "Алтай" Алексей Арсеньев. Ремонт затронет направления Барнаул — Рубцовск, Барнаул — граница с Казахстаном, а также территории Калманского, Топчихинского, Алейского, Угловского районов.
На Чуйском тракте предусмотрены работы на 12 участках общей протяженностью 108 км. С подрядчиками провели совещания по опережающему выполнению работ, на участки ежедневно выезжают кураторы.
Председатель профильного комитета АКЗС Игорь Панарин отметил, что после сложной зимы дорожная сеть требует особого внимания.
«Необходимо не только выполнять ремонтные программы в срок, но и усилить контроль за качеством работ на всех этапах. Особый акцент следует сделать на содержании дорог — от этого напрямую зависит безопасность людей», — подчеркнул он.
20:51:22 28-03-2026
Ну хоть одна нейросетевая картинка похожа на настоящею!
09:45:41 29-03-2026
Гость (20:51:22 28-03-2026) Ну хоть одна нейросетевая картинка похожа на настоящею!... Очень похожа. Фото из архива amic.ru
22:09:34 28-03-2026
А это совпадение, что дороги у нас делают армяне и фамилия Подолян тожн армянская?
22:58:31 28-03-2026
Где ГОСТ на дорожное покрытие. Или опять ногой притопали и пять лет гарантии , а через пару лет ямочный ремонт в счёт гарантийного ремонта . Для, Сибири минимум 10 лет должно быть.
23:36:20 28-03-2026
воруй непереворуися!! можете в Италии мпросить как они дороги делают на ГОДЫ без ремонта?!
05:39:44 29-03-2026
Гость (23:36:20 28-03-2026) воруй непереворуися!! можете в Италии мпросить как они дорог... Кражу армирующего слоя отследить видимо пока невозможно
02:41:38 29-03-2026
А толку если эти дороги и пяти лет не служат? Павловский тракт на отрезке Георгиева-Сельскохозяйственная отремонтированный в 2021 году тому пример
14:14:46 29-03-2026
Юрина - Северо-Западная, прошлой осенью заделали яму вокруг колодца, ну как заделали -накидали асфальта и ножками притоптали. Как раз прогноз делал, что только до весны простоит. Сейчас всё смыло нафиг, яма больше стала и рядом еще появилась.
17:30:05 29-03-2026
В этом году что-то ужас, давно таких плохих дорог весной не было...
09:34:20 30-03-2026
Когда выдают разрешение на строительство МКД какими местами думают интересно. Ядринцева не выдерживает такой нагрузки, еще 41 постоянно останавливается - и еще 2 дома согласовали- аж страшно
Змеиногорский каждый год колодцы делают - кааааждый (подозреваю что не по гарантии), посреди рабочего дня и вечером, чтобы всем нам было приятно посоять в один ряд движения. Почему нельзя перенять опыт других стран - не пойму....
10:42:12 30-03-2026
бездонное дно и пополнение кошелька для дорожников, вырастут новые коттеджи и дома по цене дорог