На ремонт и строительство дорог в Алтайском крае направят более 29 млрд рублей

В 2026 году планируется привести в норматив 540 км дорог и 29 мостовых сооружений

28 марта 2026, 19:00, ИА Амител

Ремонт дорог в Барнауле / Фото из архива amic.ru

Более 29 млрд рублей направят на ремонт и строительство дорог и инфраструктуры в Алтайском крае в 2026 году. Об этом на заседании фракции "Единая Россия" в АКЗС заявил министр транспорта региона Андрей Подолян.

«В этом году планируем привести в норматив 540 километров дорог и 29 мостовых сооружений, установить освещение на 47 километрах в 20 населенных пунктах», — рассказал министр.

Работы пройдут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

До 2028 года планируется отремонтировать больше половины от общей протяженности федеральных дорог в регионе — 44 участка, или 522 км, сообщил и. о. начальника Упрдор "Алтай" Алексей Арсеньев. Ремонт затронет направления Барнаул — Рубцовск, Барнаул — граница с Казахстаном, а также территории Калманского, Топчихинского, Алейского, Угловского районов.

На Чуйском тракте предусмотрены работы на 12 участках общей протяженностью 108 км. С подрядчиками провели совещания по опережающему выполнению работ, на участки ежедневно выезжают кураторы.

Председатель профильного комитета АКЗС Игорь Панарин отметил, что после сложной зимы дорожная сеть требует особого внимания.