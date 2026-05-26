В Барнауле представят спектакль с утонченным чеховским юмором "Скандал заказывали?"

5 ноября 2026 года на сцене ДК "Барнаул" представят спектакль "Скандал заказывали?" — это сплетение десяти произведений Антона Чехова, легких, элегантных и смешных. Объединенные воедино уморительные истории.

«Как известно, скандал не возникает на пустом месте, это множество событий, переплетенных в один узел, так и в этом спектакле десять лучших чеховских рассказов, десять анекдотов, десять скандальных историй предстанут вживую, отдохните и посмейтесь от души», — говорится в анонсе.