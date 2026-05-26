В Барнауле представят спектакль с утонченным чеховским юмором "Скандал заказывали?"
Множество событий, переплетенных в один узел
26 мая 2026, 14:16, ИА Амител
5 ноября 2026 года на сцене ДК "Барнаул" представят спектакль "Скандал заказывали?" — это сплетение десяти произведений Антона Чехова, легких, элегантных и смешных. Объединенные воедино уморительные истории.
«Как известно, скандал не возникает на пустом месте, это множество событий, переплетенных в один узел, так и в этом спектакле десять лучших чеховских рассказов, десять анекдотов, десять скандальных историй предстанут вживую, отдохните и посмейтесь от души», — говорится в анонсе.
Рассказы А. П. Чехова, взятые за основу спектакля: "Пережитое", "Радость", "Чужая собака", "Дипломат", "Канитель", "Хирургия", "Водевиль", "На чужбине", "Депутат".
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