В Барнауле исполнят легендарные хиты Стинга с симфоническим оркестром

Богатство стилей и глубина творчества Стинга вдохновили музыкантов на создание проекта Desert Rose Symphony

25 мая 2026, 16:00, ИА Амител

26 октября 2026 года на сцене Алтайского государственного музыкального театра в шоу Desert Rose Symphony прозвучат хиты Стинга в исполнении симфонического оркестра Palladium и группы All IV One.

«Масштабное шоу, посвященное великому музыканту и его наследию. В программу вошли культовые композиции с уникальным симфоническим звучанием: Every Breath You Take, Shape of My Heart, Englishman in New York, Fields of Gold, Fragile, Roxanne, Desert Rose и, конечно, All for Love», — говорится в анонсе.

Богатство стилей и глубина творчества Стинга вдохновили All IV One и Palladium на создание проекта Desert Rose Symphony.