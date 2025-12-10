В Бийске у ТЦ "АБ" парковку для инвалидов завалили горой снега

Воспользоваться специальной стоянкой невозможно

10 декабря 2025, 10:45, ИА Амител

Заваленная снегом парковка у ТЦ "АБ" / Фото: "Бийск 22"

В Бийске возле торгового центра "АБ" парковочное место для людей с инвалидностью оказалось полностью завалено снегом. О ситуации сообщила читательница Telegram-канала "Бийск 22", отметив, что воспользоваться специальной стоянкой невозможно.

По ее словам, участок, предназначенный для автомобилистов с ограниченными возможностями, превратился в настоящую снежную насыпь – подъехать к нему или припарковаться не получается.

«ТЦ "АБ". Парковка для инвалидов, вернее ее отсутствие. Просто завалили снегом. Хочешь – паркуйся, хочешь – катайся», – написала горожанка.

Жители надеются, что территория будет расчищена и специальное место снова станет доступным.

Ранее сообщалось, что на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирской области водители столкнулись с серьезной дорожной проблемой. Проезжая часть покрыта льдом, а на многих участках образовалась глубокая колея.