В Министерстве культуры объяснили уход режиссера и актеров из алтайских театров
А также опровергли наличие системных проблем
24 июля 2026, 08:30, ИА Амител
Главный режиссер Алтайского краевого театра драмы Артем Терехин покинул свой пост по собственному желанию после завершения театрального сезона. Информацию об этом "Толку" подтвердили в Министерстве культуры Алтайского края.
Недавно общественный резонанс вызвали высказывания актеров. Первый пост еще 28 мая опубликовала артистка Елена Кегелева, которая служит в Алтайском краевом театре драмы много лет. По ее словам, за все время работы она впервые столкнулась с ситуацией, когда "актеры бегут не за режиссером, а от режиссера". Елену поддержали некоторые коллеги.
Несмотря на уход с руководящей должности, сотрудничество Артема Терехина с театром продолжится. Именно его постановка "Жил. Был. Дом." по притче Константина Хабенского и Александра Цыпкина откроет новый сезон в сентябре.
В министерстве опровергли наличие системных проблем в театре и отметили, что смена художественного руководства — это естественный процесс. Он позволяет раскрыть потенциал труппы благодаря новым задачам, актуализировать состав актеров в контексте свежих творческих идей и обеспечить естественную ротацию кадров, так как сами артисты также находятся в поиске профессионального развития.
«Информация о том, что за последние два года театры покидало по пять-шесть артистов, в целом соответствует действительности. Но важно учитывать специфику работы творческих работников. Согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 59), с творческими работниками театров обычной практикой является заключение срочных трудовых договоров. Это означает, что для многих артистов работа в театре изначально предполагает определенный срок. Кадровые изменения являются следствием естественной ротации, предусмотренной самой природой трудовых отношений в театральной сфере. Это нормальный процесс, а не признак системных проблем», — говорится в ответе за подписью министра культуры региона Елены Безруковой.
В Минкульте отметили, что в театре кукол "Сказка" главного режиссера Дмитрия Шишанова назначили относительно недавно, в 2024 году.
«Труппа долгое время была без стационарного творческого лидера. Логичным финалом по завершении первого сезона стали увольнения и приемы на работу новых артистов. На сегодня в театре кукол одна вакантная должность артиста (кукловода). В августе по итогам кастинга руководством театра будет принято решение о трудоустройстве нового артиста», — заключили в ведомстве.
08:56:10 24-07-2026
Всё под контролем, ведётся мониторинг
09:00:34 24-07-2026
Если билеты продаются, то всё норм.
09:23:45 24-07-2026
Вежливый Человек (09:00:34 24-07-2026) Если билеты продаются, то всё норм.... На Волочкову тоже билеты продаются )
09:06:53 24-07-2026
Хабенский+Цыпкин деньгу стригут в регионах?
Не понимаю восторгов по поводу "творчества" этой парочки
09:19:11 24-07-2026
"В министерстве опровергли наличие системных проблем".
Если чиновник признаёт наличие системных проблем, то это не чиновник.
09:28:56 24-07-2026
Искусство в массы, деньги в кассы...
09:36:41 24-07-2026
примерно как у Росстата - цены не выросли, а изменились))
11:54:49 24-07-2026
Никто не хочет работать , где начальник самодур, считающий своих сотрудников своими крепостными. Нив школах, ни в больницах, ни в театрах. Терпят только в любых администрациях по причине зарплат и прочих плюшек. Ну, там такие только и могут работать.
12:21:30 24-07-2026
ну раз местных артистов нет и людей не хватает можно из других регионов их выписать
незаменимых нет
просто работать надо
над собой работать а не зарплату получать
16:58:53 24-07-2026
Гость (12:21:30 24-07-2026) ну раз местных артистов нет и людей не хватает можно из друг... С такими темпами скоро жителей в АК из-за границы будете выписывать, свои все свалят.
12:31:32 24-07-2026
ничего, сейчас музей достроим и заживем!
17:24:47 24-07-2026
Скушали кошку мышки
18:38:53 24-07-2026
Артистов и режиссеров для нужд края "клепает" местный институт культуры. Ежегодно выдают дипломы "хоть пруд пруди", просто косяками. Куда они деваются - никому неизвестно. Театрам надо брать пример с других коллективов края, например, "стационарные творческие лидеры" стабильно работают в филармонии, камерном оркестре Барнаула, оркестре "Сибирь".
19:05:08 24-07-2026
Гость (18:38:53 24-07-2026) Артистов и режиссеров для нужд края "клепает" местный инсти... притормози, каурый.
в моё время девчули там были супер. а по пацанам я не угорал.
лучший девчёнский вус, а вы чувак не вдупляете в роль культуры.
22:31:38 24-07-2026
Мусик (19:05:08 24-07-2026) притормози, каурый.в моё время девчули там были супер. а... Вьетнамки? да ms эстет! БГГ