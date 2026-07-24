В Министерстве культуры объяснили уход режиссера и актеров из алтайских театров

А также опровергли наличие системных проблем

24 июля 2026, 08:30, ИА Амител

Театр драмы в Барнауле / Фото: amic.ru

Главный режиссер Алтайского краевого театра драмы Артем Терехин покинул свой пост по собственному желанию после завершения театрального сезона. Информацию об этом "Толку" подтвердили в Министерстве культуры Алтайского края.

Недавно общественный резонанс вызвали высказывания актеров. Первый пост еще 28 мая опубликовала артистка Елена Кегелева, которая служит в Алтайском краевом театре драмы много лет. По ее словам, за все время работы она впервые столкнулась с ситуацией, когда "актеры бегут не за режиссером, а от режиссера". Елену поддержали некоторые коллеги.

Несмотря на уход с руководящей должности, сотрудничество Артема Терехина с театром продолжится. Именно его постановка "Жил. Был. Дом." по притче Константина Хабенского и Александра Цыпкина откроет новый сезон в сентябре.

В министерстве опровергли наличие системных проблем в театре и отметили, что смена художественного руководства — это естественный процесс. Он позволяет раскрыть потенциал труппы благодаря новым задачам, актуализировать состав актеров в контексте свежих творческих идей и обеспечить естественную ротацию кадров, так как сами артисты также находятся в поиске профессионального развития.

«Информация о том, что за последние два года театры покидало по пять-шесть артистов, в целом соответствует действительности. Но важно учитывать специфику работы творческих работников. Согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 59), с творческими работниками театров обычной практикой является заключение срочных трудовых договоров. Это означает, что для многих артистов работа в театре изначально предполагает определенный срок. Кадровые изменения являются следствием естественной ротации, предусмотренной самой природой трудовых отношений в театральной сфере. Это нормальный процесс, а не признак системных проблем», — говорится в ответе за подписью министра культуры региона Елены Безруковой.

В Минкульте отметили, что в театре кукол "Сказка" главного режиссера Дмитрия Шишанова назначили относительно недавно, в 2024 году.