В Общественной палате предложили ввести в России пособие по уходу за внуками

Подобная мера могла бы усилить социальную поддержку семей с детьми

23 мая 2026, 12:33, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил выплачивать бабушкам и дедушкам пособие по уходу за ребенком, если родители продолжают работать и не уходят в декретный отпуск. В беседе с РИА Новости он заявил, что размер такой выплаты должен соответствовать средней заработной плате по региону.

«Считаю, что в случае, если мама или папа не уходят в декретный отпуск по уходу за ребенком, то необходимо предусмотреть выплаты бабушкам или дедушкам в размере средней заработной платы по региону», — отметил Гриб.

По его мнению, подобная мера могла бы усилить социальную поддержку семей с детьми и способствовать развитию межпоколенческого взаимодействия.