В Общественной палате предложили ввести в России пособие по уходу за внуками
Подобная мера могла бы усилить социальную поддержку семей с детьми
23 мая 2026, 12:33, ИА Амител
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил выплачивать бабушкам и дедушкам пособие по уходу за ребенком, если родители продолжают работать и не уходят в декретный отпуск. В беседе с РИА Новости он заявил, что размер такой выплаты должен соответствовать средней заработной плате по региону.
«Считаю, что в случае, если мама или папа не уходят в декретный отпуск по уходу за ребенком, то необходимо предусмотреть выплаты бабушкам или дедушкам в размере средней заработной платы по региону», — отметил Гриб.
По его мнению, подобная мера могла бы усилить социальную поддержку семей с детьми и способствовать развитию межпоколенческого взаимодействия.
«Это поможет и родителям, и старшему поколению в воспитании внуков, если родители по тем или иным причинам выбирают работу», — добавил представитель Общественной палаты.
14:48:46 24-05-2026
Возможно прабабушкам и прадедушкам. Внуки рождаются когда бабушкам и дедушкам в среднем 40- 45 лет.
07:48:46 25-05-2026
Надежда (14:48:46 24-05-2026) Возможно прабабушкам и прадедушкам. Внуки рождаются когда ба... Вы хотите сказать, что рожают в 20-25 лет? В советское время согласен, сейчас таких молодых родителей очень мало.
07:45:17 25-05-2026
очередная глупость. Лучше бы выдвигали предложения, как пополнить бюджет, но только не залезая простым гражданам в карман.