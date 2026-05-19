Власти разъяснили, какие семьи в России могут получить выплату свыше 100 тысяч рублей
Мера сочетает поддержку малоимущих и поощрение официальной занятости
19 мая 2026, 14:30, ИА Амител
Ежегодная семейная выплата станет важной частью социальной поддержки семей с детьми в России. Ее начнут выплачивать с июня 2026 года работающим родителям, у которых двое и более детей, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью RT.
«Выплата будет частично покрывать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Она предназначена для семей, где среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Размер выплаты будет зависеть от региона и местного прожиточного минимума. Выплаты будут осуществляться через региональные отделения Социального фонда России», — добавил он.
Заявку на получение выплаты можно будет подать через портал госуслуг, лично в Социальный фонд или через МФЦ. Принятие заявок будет происходить с 1 июня по 1 октября. Большинство документов не потребуется, так как их передача будет осуществляться через систему межведомственного взаимодействия, отметил эксперт.
По словам Балынина, размер выплаты будет равняться разнице между уплаченным НДФЛ и налогом, рассчитанным по ставке 6% от этой же базы. Это позволит налогоплательщикам возместить значительную часть уплаченного налога — 7 из 13%.
«Каждый из родителей будет иметь право на выплату в зависимости от своих доходов. Например, если в регионе прожиточный минимум составляет 18,2 тысячи рублей, семья с тремя детьми и двумя родителями не должна иметь совокупный ежемесячный доход более 68,25 тысячи рублей, чтобы иметь право на выплату. В таком случае они смогут рассчитывать на получение выплаты в 2026 году», — объяснил он.
Если оба родителя зарабатывают по 68,25 тысячи рублей в месяц, каждый сможет вернуть 57,330 рублей, что в сумме составит 114,660 рублей для обоих родителей, заключил Балынин.
15:08:11 19-05-2026
Да не нужны Ваши подачки!!!! Вы людям платите достойную зарплату! и сами они будут знать рожать им или погодить. Уважаемые миллионеры Барнаула особо людям платить не хотят, так средненькую зарплату держат что бы к конкурентам не бегали, с которыми тоже есть договоренность чтобы держать ЗП на определенном уровне.....
18:19:49 19-05-2026
Медведь-шатун (15:08:11 19-05-2026) Да не нужны Ваши подачки!!!! Вы людям платите достойную зарп... "Вы" это кто? Ежегодная семейная выплата станет важной частью социальной поддержки семей с детьми в России. Это из соцфонда. А достойную зарплату тряси со своего работодателя.
20:16:12 19-05-2026
Медведь-шатун (15:08:11 19-05-2026) Да не нужны Ваши подачки!!!! Вы людям платите достойную зарп... 100 000 тебе предлагают от государства через соцфонд. А вот достойную зарплату проси у своего работодателя. Что не устраивает?
02:35:31 20-05-2026
Правильно человек говорит! Единое пособие тоже вроде всем давали , а теперь вон что делают . Завышают доходы людям и уменьшают пособие, так и с этими 100000 тысячами будем. Ни кому окажется не положено, так как доход превышает!