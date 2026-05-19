НОВОСТИОбщество

Власти разъяснили, какие семьи в России могут получить выплату свыше 100 тысяч рублей

Мера сочетает поддержку малоимущих и поощрение официальной занятости

19 мая 2026, 14:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ежегодная семейная выплата станет важной частью социальной поддержки семей с детьми в России. Ее начнут выплачивать с июня 2026 года работающим родителям, у которых двое и более детей, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью RT.

«Выплата будет частично покрывать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Она предназначена для семей, где среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Размер выплаты будет зависеть от региона и местного прожиточного минимума. Выплаты будут осуществляться через региональные отделения Социального фонда России», — добавил он.

Заявку на получение выплаты можно будет подать через портал госуслуг, лично в Социальный фонд или через МФЦ. Принятие заявок будет происходить с 1 июня по 1 октября. Большинство документов не потребуется, так как их передача будет осуществляться через систему межведомственного взаимодействия, отметил эксперт.

По словам Балынина, размер выплаты будет равняться разнице между уплаченным НДФЛ и налогом, рассчитанным по ставке 6% от этой же базы. Это позволит налогоплательщикам возместить значительную часть уплаченного налога — 7 из 13%.

«Каждый из родителей будет иметь право на выплату в зависимости от своих доходов. Например, если в регионе прожиточный минимум составляет 18,2 тысячи рублей, семья с тремя детьми и двумя родителями не должна иметь совокупный ежемесячный доход более 68,25 тысячи рублей, чтобы иметь право на выплату. В таком случае они смогут рассчитывать на получение выплаты в 2026 году», — объяснил он.

Если оба родителя зарабатывают по 68,25 тысячи рублей в месяц, каждый сможет вернуть 57,330 рублей, что в сумме составит 114,660 рублей для обоих родителей, заключил Балынин.

Многодетная семья / Изображение сгенерировано

Соцфонд начнет пересмотр отказов в выплате единого пособия для многодетных семей с 22 мая

Эта мера поможет поддержать около 150 тысяч многодетных семей, ранее не подпадавших под критерии нуждаемости из-за незначительного превышения дохода
НОВОСТИОбщество

Россия выплаты Многодетные семьи
       

Комментарии 4

Avatar Picture
Медведь-шатун

15:08:11 19-05-2026

Да не нужны Ваши подачки!!!! Вы людям платите достойную зарплату! и сами они будут знать рожать им или погодить. Уважаемые миллионеры Барнаула особо людям платить не хотят, так средненькую зарплату держат что бы к конкурентам не бегали, с которыми тоже есть договоренность чтобы держать ЗП на определенном уровне.....

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

18:19:49 19-05-2026

Медведь-шатун (15:08:11 19-05-2026) Да не нужны Ваши подачки!!!! Вы людям платите достойную зарп... "Вы" это кто? Ежегодная семейная выплата станет важной частью социальной поддержки семей с детьми в России. Это из соцфонда. А достойную зарплату тряси со своего работодателя.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:16:12 19-05-2026

Медведь-шатун (15:08:11 19-05-2026) Да не нужны Ваши подачки!!!! Вы людям платите достойную зарп... 100 000 тебе предлагают от государства через соцфонд. А вот достойную зарплату проси у своего работодателя. Что не устраивает?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Наташа

02:35:31 20-05-2026

Правильно человек говорит! Единое пособие тоже вроде всем давали , а теперь вон что делают . Завышают доходы людям и уменьшают пособие, так и с этими 100000 тысячами будем. Ни кому окажется не положено, так как доход превышает!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров