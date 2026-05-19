Мера сочетает поддержку малоимущих и поощрение официальной занятости

19 мая 2026, 14:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ежегодная семейная выплата станет важной частью социальной поддержки семей с детьми в России. Ее начнут выплачивать с июня 2026 года работающим родителям, у которых двое и более детей, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью RT.

«Выплата будет частично покрывать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Она предназначена для семей, где среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Размер выплаты будет зависеть от региона и местного прожиточного минимума. Выплаты будут осуществляться через региональные отделения Социального фонда России», — добавил он.

Заявку на получение выплаты можно будет подать через портал госуслуг, лично в Социальный фонд или через МФЦ. Принятие заявок будет происходить с 1 июня по 1 октября. Большинство документов не потребуется, так как их передача будет осуществляться через систему межведомственного взаимодействия, отметил эксперт.

По словам Балынина, размер выплаты будет равняться разнице между уплаченным НДФЛ и налогом, рассчитанным по ставке 6% от этой же базы. Это позволит налогоплательщикам возместить значительную часть уплаченного налога — 7 из 13%.

«Каждый из родителей будет иметь право на выплату в зависимости от своих доходов. Например, если в регионе прожиточный минимум составляет 18,2 тысячи рублей, семья с тремя детьми и двумя родителями не должна иметь совокупный ежемесячный доход более 68,25 тысячи рублей, чтобы иметь право на выплату. В таком случае они смогут рассчитывать на получение выплаты в 2026 году», — объяснил он.

Если оба родителя зарабатывают по 68,25 тысячи рублей в месяц, каждый сможет вернуть 57,330 рублей, что в сумме составит 114,660 рублей для обоих родителей, заключил Балынин.