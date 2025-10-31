В Общественной палате заявили о готовности школ России к переходу на 12 лет обучения

В ОП отметили, что в большинстве развитых стран дети учатся 12 лет

31 октября 2025, 16:40, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что Россия технически готова к переходу на 12-летнее школьное образование. По его словам, необходимо лишь тщательно обсудить и согласовать этот шаг, сообщает РИА Новости.

Гриб отметил, что в большинстве развитых стран дети учатся 12 лет, начиная с шести. По его мнению, российские школьники не уступают сверстникам из Японии, Китая и Европы, и страна "вполне готова к этому переходу".

Он подчеркнул, что сокращение числа первоклассников связано с демографическими причинами, но важно сохранить педагогический состав. Введение 12-летней системы, по мнению члена Общественной палаты, позволит это сделать.

Гриб также пояснил, что фактически подобная система уже существует: во многих детских садах действует подготовительный "нулевой" год, где дети осваивают основы счета и чтения с шести лет. Однако не все семьи, особенно в регионах, имеют возможность обеспечить такое обучение.

«Официальное введение 12-летнего образования поможет сделать старт школьного обучения более равным и доступным», – отметил он.

