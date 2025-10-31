В Общественной палате заявили о готовности школ России к переходу на 12 лет обучения
В ОП отметили, что в большинстве развитых стран дети учатся 12 лет
31 октября 2025, 16:40, ИА Амител
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что Россия технически готова к переходу на 12-летнее школьное образование. По его словам, необходимо лишь тщательно обсудить и согласовать этот шаг, сообщает РИА Новости.
Гриб отметил, что в большинстве развитых стран дети учатся 12 лет, начиная с шести. По его мнению, российские школьники не уступают сверстникам из Японии, Китая и Европы, и страна "вполне готова к этому переходу".
Он подчеркнул, что сокращение числа первоклассников связано с демографическими причинами, но важно сохранить педагогический состав. Введение 12-летней системы, по мнению члена Общественной палаты, позволит это сделать.
Гриб также пояснил, что фактически подобная система уже существует: во многих детских садах действует подготовительный "нулевой" год, где дети осваивают основы счета и чтения с шести лет. Однако не все семьи, особенно в регионах, имеют возможность обеспечить такое обучение.
«Официальное введение 12-летнего образования поможет сделать старт школьного обучения более равным и доступным», – отметил он.
16:42:30 31-10-2025
а у детей и родителей спросили?
16:55:17 31-10-2025
Вот уж точно не надо! В наших школах, в отличие от упомянутых в заметке зарубежных, НЕТ условий для шестилеток и, думаю, не предвидится. Пусть малыши остаются в детских садах, где все условия как раз имеются, а также и занятия необходимые проводятся. Нечего ломать им жизнь и портить здоровье.
16:59:00 31-10-2025
Гриб не тех грибов поел. Дочь два года назад закончилас школу. Последние два года просто грибы пинала. Бездельничали одним словом. Сейчас на третьем курсе универа. Нужно наоборот учиться на год меньше. Практически бездельничают они в старших классах.
11:21:33 01-11-2025
Гость (16:59:00 31-10-2025) Гриб не тех грибов поел. Дочь два года назад закончилас школ... Точно, надо меньше учиться, а кому уж очень надо пусть сразу в академию (сарказм)
17:18:48 31-10-2025
Это в голову пришло? Зачем ломать то, что уже наработано.
18:33:49 31-10-2025
Железная логика, чтобы сохранить работу учителям- шестилеток в школу отправить 🤦 Воспитатели в детсадах не нужны, получается, пусть без работы посидят. А бедных детей уже замордовали со своей учёбой, с рождения карочки суют в лицо, потом в садике " программа", им поиграть некогда🤦🤦🤦😭😭😭а ребенок жизни учится через игру
19:08:57 31-10-2025
Категорически никакой оптимизации медицину уже оптимизировали. Лучшее образование в мире у нас уже было в 60- 80 годы. И ничего придумывать не надо. Помните всегда. Современному миру нужны глупые люди, которыми легче управлять. Педагог с 35- летним стажем
23:25:31 31-10-2025
Светлана (19:08:57 31-10-2025) Категорически никакой оптимизации медицину уже оптимизировал... Так с ВО потренировались же, бакалавры, магистры сейчас назад говорят надо все же хорошо было.
22:55:03 31-10-2025
А кто шестилетних малышей будет отводить и, особенно, забирать из школы, если родители на роботе до вечера?
08:08:51 01-11-2025
Так за рубежом при 12-летнем обучении первые 2-3 года по сути своей это детский сад, где дети находятся весь день 3-4 раза едят и спят днём, а до этого у них ясли в которые далеко не все ходят.
12:35:12 01-11-2025
Решили они, а народ спросили? Никогда не слушают народ.
Хотя могут сказать, мы опрос повели, все за. Ну ну
13:00:23 01-11-2025
Для капитализма долго обучать, это накладно. Главное чтобы могли сложить и вычитать и тыкать пальцем тесты.