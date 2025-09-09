НОВОСТИНаука и образование

Законно ли собирать деньги "на ремонт" школы и подарки учителям?

Если рекомендуют сдать деньги, применяя давление, можно обратиться к директору школы, в департамент образования или Рособрнадзор

09 сентября 2025, 13:40, ИА Амител

Подарок учителю / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Подарок учителю / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

С началом учебного года многие родители сталкиваются со сборами "на ремонт", "на шторы", "на подарок учителю" и так далее. Старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики АлтГУ Андрей Кулаевский рассказал, законны ли такие просьбы скинуться деньгами.

Как пояснил кандидат юридических наук, такие сборы законны, если они добровольные (без принуждений) и все деньги пойдут строго по целевому назначению.

«Это может быть пожертвование – родители могут добровольно перечислить средства на расчетный счет учреждения. Важно, чтобы такое пожертвование не было принудительным и не имело фиксированных сумм. В случае сбора средств на конкретные цели, например, на оплату питания в группе продленного дня, необходимо заключать договор с родителями или другими законными представителями», – отмечает Кулаевский.

Если деньги собирает родительский комитет, необходимо оформить протокол общего собрания родителей, где будут зафиксированы цели сбора, размеры взносов и согласие родителей. Комитет обязан отчитываться о потраченных деньгах. Также он может организовать сбор на нужды класса (вода, мыло, салфетки и другое). Желательно, чтобы статус и полномочия родительских комитетов были закреплены в локальных актах школы.

В случае, когда в школе настоятельно рекомендуют сдать деньги, применяя давление, можно письменно обратиться к директору школы, в департамент образования или Рособрнадзор. При этом в письме нужно сообщить о том, что вы не намерены участвовать в незаконных сборах, сослаться на статью 43 Конституции РФ, которая гарантирует бесплатное образование. А также можно потребовать официальные сметы расходов.Что касается подарков учителям на разные праздники, то, как подчеркнул Кулаевский, это может быть опасно как для учителей, так и для родителей:

«Учителя могут принимать подарки от учеников и их родителей, если стоимость не превышает 3000 рублей».

При этом важно, чтобы подарок учителю вручался безвозмездно, чтобы это не обязывало преподавателя совершать какие-либо действия в благодарность.

Комментарии 24

Avatar Picture
Гость

13:45:39 09-09-2025

не законно и точка.. кто хочет может сдавать по своему личному желанию.. на охрану/воду/мыльно рыльные и пр.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:08 09-09-2025

Гость (13:45:39 09-09-2025) не законно и точка.. кто хочет может сдавать по своему лично... законны подарки и сборы НЕ ВЫШЕ 3000 рублей в муниципальных учреждениях образования

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:53 09-09-2025

Гость (14:06:08 09-09-2025) законны подарки и сборы НЕ ВЫШЕ 3000 рублей в муниципальных ... Скажите, на ЧТО нужно собирать деньги?

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:21:22 09-09-2025

Гость (14:06:08 09-09-2025) законны подарки и сборы НЕ ВЫШЕ 3000 рублей в муниципальных ... ОК.. т.е со всего класса 3 тр. это я считаю норм, по 100 рублей с ученика вполне ... НО представляю как пыхтит род.комитет - вы что, это мало, надо по 3 с каждого: это же учителю и п.р.

  -27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:04 09-09-2025

Гость (14:21:22 09-09-2025) ОК.. т.е со всего класса 3 тр. это я считаю норм, по 100 ру... Хз, что вы себе представляете. Сдаем по 1,5 тысячи на год на нужды класса. Из них оплачиваются и тетрадки и подарки на ДР учеников и цветы учителю

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:51 09-09-2025

Гость (13:45:39 09-09-2025) не законно и точка.. кто хочет может сдавать по своему лично... В статье иная информация: ... такие сборы законны ...

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:07 09-09-2025

Также он может организовать сбор на нужды класса (вода, мыло, салфетки и другое).
А что, в школе кончилась вода? Государство перестало выделять мыло школам? А салфетки для чего? И как раньше учителя обходились без подарков? Открытки, цветы и всё.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:49 09-09-2025

Гость (13:50:07 09-09-2025) И как раньше учителя обходились без подарков? Это любимое занятие яжмамок, кто круче что придумает/купит. А эти выпускные из д\сада и начальной школы с лимузинами, фейерверками, ресторанами? Ну некуда деньги девать, лично отдавайте учителю по тихому.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:30:05 10-09-2025

Гость (13:50:07 09-09-2025) Также он может организовать сбор на нужды класса (вода, мыло... Букет цветов с каждого ученика выйдет в разы дороже общего подарка и букета

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:19 09-09-2025

У нас в СССР такого беспредела не было, все отучились на отлично.

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:58 09-09-2025

Гость (14:00:19 09-09-2025) У нас в СССР такого беспредела не было, все отучились на отл... Чего у тебя, болезной в ссре не было? Подарков учителям? Штор в класс или ремонта класса летом? Трындло!

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

18:51:39 09-09-2025

Гость (15:11:58 09-09-2025) Чего у тебя, болезной в ссре не было? Подарков учителям? Што... Закона на суммы подарков или ремонтов не требовалось..

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
АННА

14:18:56 09-09-2025

3000 рублей -- средний букет цветов в настоящее время. Приравняли учителей к взяточникам. Сумасшедший дом. Кто постирает шторы? Учитель сам? Или школа?

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:40 09-09-2025

АННА (14:18:56 09-09-2025) Кто постирает шторы? Учитель сам? Или школа?. о.. учитель.. здрасти.. мало насобирали на подарки? Уборкой/клинингом занимается ШКОЛА - и не надо ляля, деньги выделяются постоянно.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:07 09-09-2025

У школы есть бюджет, распоряжается бюджетом директор школы. На стирку штор есть статья в бюджете. Поэтому, просто сообщите в городской отдел образования, что в школе нарушается бюджетная политика...

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:06:49 09-09-2025

Обсуждаем самых высокооплачиваемых людей в крае)))?
Второй раз за последнее время указывают на эти 3 тыс. Вдруг родители корзинку цветов от класса за 3100 подарят!
На днях писали,что в Алтайском крае педагогам предлагают зарплату в размере 39 тыс. Куда такие деньжищи?
Не развалятся,сами в класс бумагу,моющие средства купят,напечатают карточки на 30 учеников.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пенс

18:19:05 09-09-2025

Гость (16:06:49 09-09-2025) Обсуждаем самых высокооплачиваемых людей в крае)))?Второ... И сами шторы постирают. Мы при СССР так и делали. Приносили шторы домой и своим порошком на своих машинах стирали. Потом в школу несёшь свой утюг, гладишь шторы и навешиваешь. Никакой доплаты небыло, просто так было принято

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:22 09-09-2025

До сих пор собирает родительский комитет и в конвертах деньги дарит. Причем, все родители молчат. Эти странные женщины и родкома беснуются в чате. Видимо, член родительского комитета - это способ самоутверждение теток, которым в жизни ничего делать, кроме как рожать и орать в чатах.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:56:16 10-09-2025

Гость (16:51:22 09-09-2025) До сих пор собирает родительский комитет и в конвертах деньг... выделываются перед учителями, что бы к детям их лучше относились

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:18:19 09-09-2025

Яж мамки минусуют))))

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:52:23 09-09-2025

Вполне и точно так же "законно", как "законны" фактически повторные взносы на будущий (сколь угодно, к тому же, далёкий!) капремонт и плата за техосмотр газовых плит в квартирах, потому что государство самоуправно освободило себя от обязанностей, лежавших дотоле и лежащих поныне на нём, поскольку их исполнение всегда исправно оплачивалось (и ежемесячно оплачивается поднесь!) деньгами налогоплательщиков!

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:16 10-09-2025

Пару лет назад ребенок выпускался из одной из известных школ. На выпускной не хотел идти. Все равно требовали заплатить 5000 рублей. Когда поинтересовались за что нам сказали, что "А Вы не хотите атестат получить?" Т.Е. за вручение атестата нужно было заплатить эту сумму. Пришлось платить. Причем за день до вручения потребовали еще такую же сумму со всех учеников. Мы отказались платить. Видели бы Вы лица других родителей и учителей при вручении атестата. Они просто нас ненавидели. Сами пораждают коррупцию. Сами потом и пожинаю плоды.

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:26:19 10-09-2025

Гость (11:12:16 10-09-2025) Пару лет назад ребенок выпускался из одной из известных школ... Не надо ля-ля. За аттестат. Насмешила. В каждом классе стараются сделать выпускной фотоальбом, подарок и цветы классному руководителю, подарок школе, чаепитие в школе после последнего звонка. Даже если ваш отпрыск не идет на выпускной. то затрат не избежать. Так что гляньте на свое лицо в зеркало.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:16 10-09-2025

Гость (11:12:16 10-09-2025) Пару лет назад ребенок выпускался из одной из известных школ... Мало того, заказанный выпускной делится на количество участников. А это не только банкет, но и развлекуха- ведущий, музыка, развлекалово для гостей. Если вы отказываетесь - остальные доплачивают

  7 Нравится
Ответить
