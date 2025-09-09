Если рекомендуют сдать деньги, применяя давление, можно обратиться к директору школы, в департамент образования или Рособрнадзор

С началом учебного года многие родители сталкиваются со сборами "на ремонт", "на шторы", "на подарок учителю" и так далее. Старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики АлтГУ Андрей Кулаевский рассказал, законны ли такие просьбы скинуться деньгами.

Как пояснил кандидат юридических наук, такие сборы законны, если они добровольные (без принуждений) и все деньги пойдут строго по целевому назначению.

«Это может быть пожертвование – родители могут добровольно перечислить средства на расчетный счет учреждения. Важно, чтобы такое пожертвование не было принудительным и не имело фиксированных сумм. В случае сбора средств на конкретные цели, например, на оплату питания в группе продленного дня, необходимо заключать договор с родителями или другими законными представителями», – отмечает Кулаевский.

Если деньги собирает родительский комитет, необходимо оформить протокол общего собрания родителей, где будут зафиксированы цели сбора, размеры взносов и согласие родителей. Комитет обязан отчитываться о потраченных деньгах. Также он может организовать сбор на нужды класса (вода, мыло, салфетки и другое). Желательно, чтобы статус и полномочия родительских комитетов были закреплены в локальных актах школы.

В случае, когда в школе настоятельно рекомендуют сдать деньги, применяя давление, можно письменно обратиться к директору школы, в департамент образования или Рособрнадзор. При этом в письме нужно сообщить о том, что вы не намерены участвовать в незаконных сборах, сослаться на статью 43 Конституции РФ, которая гарантирует бесплатное образование. А также можно потребовать официальные сметы расходов.Что касается подарков учителям на разные праздники, то, как подчеркнул Кулаевский, это может быть опасно как для учителей, так и для родителей:

«Учителя могут принимать подарки от учеников и их родителей, если стоимость не превышает 3000 рублей».

При этом важно, чтобы подарок учителю вручался безвозмездно, чтобы это не обязывало преподавателя совершать какие-либо действия в благодарность.