В окрестностях Баюновских Ключей автомобиль перевернулся и съехал в кювет

Обошлось без пострадавших

26 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

В районе Баюновских Ключей произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу. Как сообщают очевидцы, обошлось без пострадавших.

Кадры, опубликованные участником Telegram-канала "Инцидент Барнаул", показывают, что машина лежит в кювете на крыше. О подробностях обстоятельств аварии и причинах ее возникновения на данный момент информации нет.

Сведения о возможных действиях экстренных служб на месте происшествия пока не поступала.

