В Рубцовске водитель выгнал из маршрутки подростка на мороз
Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело
27 февраля 2024, 10:15, ИА Амител
В Рубцовске водитель маршрутки высадил на мороз 14-летнего школьника, сообщили в Следкоме РФ.
22 февраля подросток зашел в транспорт, оплатил проезд, но не доехал до дома несколько остановок: в один момент шофер не захотел везти единственного пассажира.
Теперь в отношении водителя алтайские следователи проводят проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, о ситуации уже известно главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
"Председатель СКР поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело и представить доклад", – рассказали в ведомстве.
10:58:08 27-02-2024
Дебил.
12:06:17 27-02-2024
когда уже закончится этот водятловский беспредел?
администрация, ау!
пару дней назад ехала в 55 автобусе от ост. "Аптека" на пл. Октября в сторону пр-та Ленина.
от конечной прошло всего 2 остановки, а в автобус нельзя зайти, тк клубы дыма от курящего экипажа не пускают. поинтересовалась у водятла сфигали люди должны этим дышать, и почему остальным нельзя курить на рабочих местах, а им можно? в ответ получила порцию хамства и этот козел начал стоять на каждой остановке по 10 минут с открытыми дверьми. а когда люди начали возмущаться, то он сказал, что проветривает салон, тк некоторым дышать нечем. ну не сволочь ли? время было 8:45 примерно и все спешили на работу.
12:42:22 27-02-2024
Элен без ребят (12:06:17 27-02-2024) когда уже закончится этот водятловский беспредел?
администр... Я тоже не переношу запах табака. Но вы встаньте на его место: за рулем 14 часов, поесть нормально и сходить в туалет возможности нет. Вот они и перебивают голод куревом. Терпимее надо быть.
17:33:16 27-02-2024
Гость (12:42:22 27-02-2024) Элен без ребят (12:06:17 27-02-2024) когда уже закончи... вы вообще в себе? почему пассажиры должны дышать табачным дымом? и дело тут не во вкусно или невкусно пахнет, а в том, что пассивное курение вредно для здоровья. и я не зря написала, что он 5 минут назад был на конечной. получается, что они отъехали с конечной и закурили в салоне вместе с кондукторшей. какой к черту голод?! вы думаете у воспитателей в детсаду, учителей, врачей, которые делают операции часов по 12, много свободного времени на перекуры? давайте они тоже будут курить на рабочих местах, а?
17:53:32 27-02-2024
Гость (12:42:22 27-02-2024) Элен без ребят (12:06:17 27-02-2024) когда уже закончи... А почему бы не курить учителю? Врачу в реанимации? Думаете, там смена легче? Ну так, прямо в палате при пациентах. Можно и продавцу в магазине у кассы - тоже смены не сахар. Или пилоту в кабине. Нашли страдальцев. Которые с маршрута уходят во столько, во сколько их левая нога захочет, по крайней мере, маршруточники так точно.
17:53:39 27-02-2024
Элен без ребят (12:06:17 27-02-2024) когда уже закончится этот водятловский беспредел?
администр...
Не верю, что Элен можно было перехамить.
11:05:59 28-02-2024
Здравствуйте, по данному происшествию ведется разбирательство контролирующими органами. От лица компании перевозчика, можем заявить, что все необходимые документы, а также видеозапись с автобуса были предоставлены по запросу. Мы открыты для решения данного вопроса для всех заинтересованных лиц. Официальные СМИ за комментариями к нам не обращались.