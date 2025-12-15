В Рубцовске взрыв котла выбил стену в частном доме

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются

15 декабря 2025, 12:15, ИА Амител

Последствия взрыва котла / Фото: МЧС Алтайского края

В Рубцовске в частном доме по улице Урицкого произошел взрыв твердотопливного котла. Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорания после инцидента не последовало, пострадавших нет.

В результате хлопка частично повреждены деревянные стены, дверь и окна на веранде жилого дома. На место происшествия выезжали оперативные группы администрации города, подразделения 4-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Алтайскому краю, а также сотрудники полиции.

