В Рубцовске взрыв котла выбил стену в частном доме
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются
15 декабря 2025, 12:15, ИА Амител
Последствия взрыва котла / Фото: МЧС Алтайского края
В Рубцовске в частном доме по улице Урицкого произошел взрыв твердотопливного котла. Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорания после инцидента не последовало, пострадавших нет.
В результате хлопка частично повреждены деревянные стены, дверь и окна на веранде жилого дома. На место происшествия выезжали оперативные группы администрации города, подразделения 4-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Алтайскому краю, а также сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что самодельный электрообогреватель стал причиной серьезного пожара в Барнауле. Хозяин дома спал и не подозревал об опасности.
12:28:44 15-12-2025
бензином поди разжечь пытались ...
14:45:04 15-12-2025
мимопроходил (12:28:44 15-12-2025) бензином поди разжечь пытались ...... При этом крепко спал, у тебя фантазии не отнять.
16:15:04 15-12-2025
Гость (14:45:04 15-12-2025) При этом крепко спал, у тебя фантазии не отнять.... про крепко спал это ваши фантазии,
в тексте где написано про "крепко спал" уже речь идет о другом случае про электрообогреватель в Барнауле и ссылка на него