НОВОСТИПроисшествия

Самодельный электрообогреватель стал причиной серьезного пожара в Барнауле

Хозяин дома спал и не подозревал об опасности

23 октября 2025, 12:50, ИА Амител

Пожар

В барнаульском микрорайоне Затон днем 22 октября вспыхнул частный многоквартирный дом. Пожар начался внутри здания, где загорелись мебель и вещи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Алтайского края.

Когда на место прибыли спасатели, хозяин дома спал и не подозревал об опасности – его удалось вывести наружу. Также сотрудники МЧС вынесли из помещения газовый баллон, предотвратив возможный взрыв.

Огонь успел охватить около шести квадратных метров площади. В тушении участвовали 12 пожарных и четыре единицы спецтехники.

По предварительным данным МЧС России, возгорание произошло из-за короткого замыкания в самодельном электрообогревателе.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября в садоводстве "Флора" в Барнауле произошел пожар, полностью уничтоживший садовый домик.

Барнаул Пожары

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

12:57:48 23-10-2025

Судя по фото был вполне себе дешёвый конвектор..... Просто любой обогреватель не рассчитан на наши розетки и сети. По старым стандартам 6А 220В =1,3 кВт. получается даже чайник на длительное время включать нельзя.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:19 23-10-2025

На самом деле есть средства позволяющие обогревать дом вообще без электричества и без отопления.
Геотермальные скважины. Для обогрева достаточно под домом пробурить обычным рыбацким буром три четыре дырки глубиной 4 метра. стаятся вертикальные трубы с решетками вентиляции и все. Зимой тепло оттуда будет идти и греть

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:15 23-10-2025

Гость (14:06:19 23-10-2025) На самом деле есть средства позволяющие обогревать дом вообщ... Я бы посмотрел, как вы обычным рыбацким буром, бурите дырку 4 метра глубиной. А на видосах, с вашими "потугами", я бы еще и денег поднял. Хоть и не рекомендуют смеяться над убогими, но это явно не ваш случай...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

18:25:02 23-10-2025

Гость (14:06:19 23-10-2025) На самом деле есть средства позволяющие обогревать дом вообщ... Вас устроит тепло +5 градусов? Тогда бурите.. действительно, будет выше нуля.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров