Самодельный электрообогреватель стал причиной серьезного пожара в Барнауле

Хозяин дома спал и не подозревал об опасности

23 октября 2025, 12:50, ИА Амител

Пожар

В барнаульском микрорайоне Затон днем 22 октября вспыхнул частный многоквартирный дом. Пожар начался внутри здания, где загорелись мебель и вещи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Алтайского края.

Когда на место прибыли спасатели, хозяин дома спал и не подозревал об опасности – его удалось вывести наружу. Также сотрудники МЧС вынесли из помещения газовый баллон, предотвратив возможный взрыв.

Огонь успел охватить около шести квадратных метров площади. В тушении участвовали 12 пожарных и четыре единицы спецтехники.

По предварительным данным МЧС России, возгорание произошло из-за короткого замыкания в самодельном электрообогревателе.

