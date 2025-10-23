Самодельный электрообогреватель стал причиной серьезного пожара в Барнауле
Хозяин дома спал и не подозревал об опасности
23 октября 2025, 12:50, ИА Амител
В барнаульском микрорайоне Затон днем 22 октября вспыхнул частный многоквартирный дом. Пожар начался внутри здания, где загорелись мебель и вещи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Алтайского края.
Когда на место прибыли спасатели, хозяин дома спал и не подозревал об опасности – его удалось вывести наружу. Также сотрудники МЧС вынесли из помещения газовый баллон, предотвратив возможный взрыв.
Огонь успел охватить около шести квадратных метров площади. В тушении участвовали 12 пожарных и четыре единицы спецтехники.
По предварительным данным МЧС России, возгорание произошло из-за короткого замыкания в самодельном электрообогревателе.
Судя по фото был вполне себе дешёвый конвектор..... Просто любой обогреватель не рассчитан на наши розетки и сети. По старым стандартам 6А 220В =1,3 кВт. получается даже чайник на длительное время включать нельзя.
14:06:19 23-10-2025
На самом деле есть средства позволяющие обогревать дом вообще без электричества и без отопления.
Геотермальные скважины. Для обогрева достаточно под домом пробурить обычным рыбацким буром три четыре дырки глубиной 4 метра. стаятся вертикальные трубы с решетками вентиляции и все. Зимой тепло оттуда будет идти и греть
17:21:15 23-10-2025
Гость (14:06:19 23-10-2025) На самом деле есть средства позволяющие обогревать дом вообщ... Я бы посмотрел, как вы обычным рыбацким буром, бурите дырку 4 метра глубиной. А на видосах, с вашими "потугами", я бы еще и денег поднял. Хоть и не рекомендуют смеяться над убогими, но это явно не ваш случай...
18:25:02 23-10-2025
Гость (14:06:19 23-10-2025) На самом деле есть средства позволяющие обогревать дом вообщ... Вас устроит тепло +5 градусов? Тогда бурите.. действительно, будет выше нуля.