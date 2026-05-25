В Соцфонде назвали максимальную сумму больничного в день в 2026 году

Эта сумма на 20% выше прошлогоднего лимита

25 мая 2026, 08:27, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2026 году предельный размер пособия за один день больничного для россиян составит 6,8 тысячи рублей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.

«В 2026 году предельная выплата для работников за день на больничном составляет 6,8 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта сумма на 20% превышает показатель прошлого года. Рост максимальной выплаты связан с увеличением предельного лимита взносов, с которых работодатель перечисляет деньги в Соцфонд на страхование сотрудников.

В пресс-службе подчеркнули, что фактическая стоимость одного дня на больничном в каждом конкретном случае зависит от заработка и продолжительности стажа работника.

Для сравнения: в 2025 году максимальная дневная выплата составляла 5673 рубля.