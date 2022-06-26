На сколько вырастет размер пенсий в России к 2025 году?

Минтруд РФ разработал проект бюджета Пенсионного фонда на ближайшие три года. Об этом пишет РБК, в распоряжении которого оказался документ. В частности, федеральное ведомство рассчитало параметры индексации пенсий до 2025 года. Ожидается, что в среднем ежемесячные выплаты для неработающих пенсионеров будут расти на 6,8% ежегодно. Для этого планируется увеличить бюджет ПФР до 5 трлн рублей в год.

Рассказываем, сколько, по подсчётам властей, пенсионеры будут получать в 2023, 2024 и 2025 годах.

На сколько вырастет размер пенсий в 2023 году?

Согласно расчётам Минтруда, с 1 января 2023 года пенсии в России будут проиндексированы на 6,8%. После этого средний размер пенсии для неработающих пенсионеров в стране составит 22 174 рубля.

Какие пенсии будут у россиян в 2024 году?

С 1 января 2024 года пенсии увеличат на 6,1%, следует из проектировок чиновников. Это позволит поднять средний размер пенсии по стране до 23 390 рублей.

Каких пенсий стоит ждать к 2025 году?

В 2025 году, если верить документам Минтруда, пенсии проиндексируют дважды — на 4% с 1 февраля и на 3,6% — с 1 апреля. Итогом станет средний размер страховой пенсии 24 477 рублей.

Какой размер пенсии в России сейчас?

Сейчас средний размер пенсии в нашей стране — 19 360 рублей в месяц. Такой сумма получилась после внеплановой индексации, которую по поручению Владимира Путина провели с 1 июня 2022 года. Все пенсии увеличили на 10%.

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Будут ли индексировать пенсии для работающих пенсионеров?

Нет. По крайней мере, ничего подобного в проектировках Минтруда РФ не запланировано, пишет РБК.

Это официальная информация? Ровно на столько пенсии и увеличат?

Нет. Это ориентировочные цифры, которые федеральное ведомство закладывает в бюджет ПФР на ближайшие три года. Каким именно будет размер индексации пенсий, власти будут решать исходя из реального положения дел.