Успеть оформить «загранник» и жениться. Почему с 1 января 2023 года на «Госуслугах» перестаёт действовать скидка 30% на уплату госпошлин?

Уплачивать госпошлину при оформлении загранпаспорта, регистрации брака, получении водительского удостоверения и других государственных услуг россиянам с 1 января 2023 года придётся в полном объёме. Скидка в размере 30%, которая предоставлялась физлицам автоматически при безналичной оплате при регистрации электронного заявления через портал «Госуслуги», с нового года действовать не будет. С чем это связано, можно ли ещё успеть «заскочить в последний вагон», чтобы сэкономить, и значит ли это, что за штрафы ГИБДД тоже придётся платить по полной, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Почему отменяют скидку на «Госуслугах»?

Скидку в размере 30% на уплату пошлины за государственные услуги ввели с 1 января 2017 года. Изначально она должна была действовать до 2019 года, чтобы увеличить количество пользователей портала «Госуслуги». Но по решению президента России Владимира Путина её несколько раз продлевали, последний раз — до 1 января 2023 года. Благодаря ей, например, оформить загранпаспорт нового образца для взрослого можно не за пять, а за 3,5 тысячи рублей, получить или заменить водительское удостоверение — за 1,4 тысячи рублей вместо двух тысяч.

Однако, как уточнили в Минфине, новых предложений о продлении скидки не поступало, поэтому федеральный бюджет на 2023-2025 годы подготовили с учётом отмены такой льготы, сообщал РБК.

Я ещё могу успеть оформить загранпаспорт или получить права со скидкой 30%?

Можете, у вас ещё есть время, чтобы подать электронное заявление на получение или замену загранпаспорта или водительского удостоверения. Главное, успеть заплатить госпошлину до конца 2022 года, пока скидка ещё предоставляется. Также можно успеть на 30% дешевле пожениться или развестись, получить в ЗАГСе дубликаты утерянных документов — например, свидетельство о рождении, получить, обменять или восстановить утерянный российский паспорт, зарегистрировать транспортное средство, получить разрешение на хранение и ношение оружия.

А скидка 50% на оплату штрафов ГИБДД через «Госуслуги» будет действовать?

Да, эта скидка, которая позволяет водителям уплачивать административные штрафы дешевле на 50%, в том числе и через портал «Госуслуги», сохранится. Россияне по-прежнему смогут в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа заплатить только половину суммы.