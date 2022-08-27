Северный ветер и грядущие заморозки. О погоде в Алтайском крае 28 августа

От +17 до +22 градусов ожидается в Алтайском крае 28 августа. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдет преимущественно без осадков.

Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +18 до +20 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с.

Отметим, что в ночь на 29 августа в регионе ожидаются заморозки. По прогнозам синоптиков, температура опустится до +3...8 градусов, а местами — до -1 градуса.