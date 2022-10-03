Аномальная для октября жара до +20 градусов надвигается на Алтайский край

Потепление до +20 градусов обещают синоптики в Алтайском крае уже в ближайшие выходные. Всю неделю в регионе будет стоять хорошая, солнечная погода, кратковременные осадки возможны лишь местами. При этом, начиная со вторника, температура ежедневно будет расти на один-два градуса, сообщила amic.ru дежурный синоптик краевого Гидрометцентра Дарья Акименко.

Ещё в ночь на 5 октября столбики термометров покажут от -4 до +1 градуса, местами возможны заморозки до -9 градусов. Днём синоптики прогнозируют от +8 до +13°С. К выходным ночные температуры будут в положительном диапазоне на территории всего региона, а днём воздух прогреется до +15...+20°С.