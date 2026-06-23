Yota и Сбер запустили автоплатеж, который сам рассчитывает расходы

Новый сервис автоматически определит сумму для пополнения мобильного счета на месяц вперед

23 июня 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGCMWbB

Смартфон. Фотография / Фото: пресс-служба Yota

Yota ("Йота") и Сбербанк представили новый формат автоплатежа для мобильной связи. Сервис следит за балансом, учитывает будущие списания и сам определяет, сколько денег нужно внести, чтобы счет оставался в плюсе.

Как он работает?

"Умный автоплатеж" следит за состоянием счета в реальном времени и заранее оценивает расходы на ближайшие 30 дней. В расчет входят абонентская плата, платные подписки, дополнительные пакеты интернета и другие ежемесячные услуги.

Система сама определяет сумму, которой хватит на оплату связи и подключенных опций. К расчету добавляют небольшой резерв — 20 рублей.

Новый формат отличается от обычного автоплатежа. Стандартный сервис переводит заранее выбранную сумму в установленный день. "Умный автоплатеж" ориентируется на реальные начисления. Это удобно, если у абонента поменялась дата списания, появились новые услуги или расходы за месяц выросли.

Подключить и настроить автоплатеж можно в приложении "СберБанк Онлайн".

Зачем нужен новый формат?

Абоненты привыкли сами выбирать условия тарифа, менять настройки и подключать нужные опции, поэтому оплата мобильной связи тоже должна быть гибкой и не требовать лишних действий, отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

«Новый сервис помогает рассчитывать пополнение по фактическим начислениям и поддерживает баланс в плюсе», — подчеркнул Дмитрий Чудесников.

Директор дивизиона "Платежи" Сбера Елена Пиляр добавила, что компания стремится упростить регулярные платежи для клиентов. По ее словам, оплата связи должна проходить вовремя и без постоянного участия пользователя.

«Наш совместный проект с Yota — "Умный автоплатеж" — удачная демонстрация того, как партнерство усиливает технологический эффект», — отметила Елена Пиляр.

По ее словам, сервис помогает людям избавиться от мелких ежедневных забот, оставляя время для действительно важных дел.

Похожий проект Сбер ранее запустил вместе с "МегаФоном". По данным финансовой организации, 61% пользователей иногда забывают вовремя пополнить мобильный счет или не замечают сообщения оператора о снижении баланса.

В компаниях считают, что новый сервис работает как финансовый помощник. Он берет на себя расчет регулярных расходов и снижает риск внезапной блокировки связи из-за нехватки средств на счете.

Возрастное ограничение для приложения "Сбербанк Онлайн" 18+

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