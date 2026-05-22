Юрист объяснил, как вернуть деньги за неудачную стрижку
Главное — не просто сказать "мне не нравится", а доказать недостатки: проплешины, ожоги, порезы или расхождение с согласованным результатом
22 мая 2026, 20:33, ИА Амител
Неудачная стрижка или окрашивание — не всегда повод для возврата денег. Закон это позволяет, но только при наличии реальных недостатков, а не просто эмоционального "мне не нравится". Как правильно действовать, "Абзацу" объяснил юрист Александр Манько.
По закону услуга должна быть качественной, безопасной и соответствовать согласованному с клиентом результату. Если это условие нарушено — деньги можно вернуть. Однако, как отметил Манько, суды неоднократно подчеркивали: субъективное недовольство недостатком не является.
«Спор решается не на уровне эмоций "мне не нравится", а через доказательство того, что исполнитель оказал услугу с недостатками и не обеспечил согласованный результат», — пояснил юрист.
Что считать недостатком
Настоящими дефектами признаются проплешины, неравномерное окрашивание, ожоги кожи, порезы или явное несоответствие оговоренной длине (если это подтверждено документально). Судьи не будут разбираться во вкусах — им нужны факты.
Как собрать доказательства
Манько советует сохранить чек, переписку с салоном, а также сделать качественные фото и видео с разных ракурсов. Чем нагляднее зафиксированы недостатки, тем выше шансы на удовлетворение претензии.
Что требовать и куда идти
Пострадавший клиент вправе потребовать бесплатно переделать работу или вернуть деньги. Если салон отказывается идти навстречу, юрист рекомендует направить официальную претензию и параллельно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.
«Вы также вправе обратиться в суд, потребовав не только вернуть стоимость услуги и возместить компенсацию морального вреда, но и наложить на салон штраф в размере 50%», — резюмировал Манько.
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