Юрист объяснил, как вернуть деньги за неудачную стрижку

Главное — не просто сказать "мне не нравится", а доказать недостатки: проплешины, ожоги, порезы или расхождение с согласованным результатом

22 мая 2026, 20:33, ИА Амител

Парикмахерская / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Неудачная стрижка или окрашивание — не всегда повод для возврата денег. Закон это позволяет, но только при наличии реальных недостатков, а не просто эмоционального "мне не нравится". Как правильно действовать, "Абзацу" объяснил юрист Александр Манько.

По закону услуга должна быть качественной, безопасной и соответствовать согласованному с клиентом результату. Если это условие нарушено — деньги можно вернуть. Однако, как отметил Манько, суды неоднократно подчеркивали: субъективное недовольство недостатком не является.

«Спор решается не на уровне эмоций "мне не нравится", а через доказательство того, что исполнитель оказал услугу с недостатками и не обеспечил согласованный результат», — пояснил юрист.

Что считать недостатком

Настоящими дефектами признаются проплешины, неравномерное окрашивание, ожоги кожи, порезы или явное несоответствие оговоренной длине (если это подтверждено документально). Судьи не будут разбираться во вкусах — им нужны факты.

Как собрать доказательства

Манько советует сохранить чек, переписку с салоном, а также сделать качественные фото и видео с разных ракурсов. Чем нагляднее зафиксированы недостатки, тем выше шансы на удовлетворение претензии.

Что требовать и куда идти

Пострадавший клиент вправе потребовать бесплатно переделать работу или вернуть деньги. Если салон отказывается идти навстречу, юрист рекомендует направить официальную претензию и параллельно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.