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Жительница Алтайского края получила маткапитал на двух несуществующих детей

Также она получила различные выплаты и пособия на сумму больше двух миллионов

11 марта 2024, 21:50, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere. com
Молоток судьи / Фото: pxhere. com

Жительница Алтайского края обвиняется в получении маткапитала и пособий на несуществующих детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Предварительно, в период с 2015 по 2023 год она предоставила в Пенсионный фонд документы на рождение двух несуществующих детей, за что получила материнский капитал на сумму более 450 тысяч рублей.

Также отмечается, что женщина получила различные выплаты и пособия на сумму более двух миллионов рублей. Для этого она подавала документы на несуществующих детей в органы соцзащиты. 

Дело в отношении жительницы Алтайского края рассмотрит суд.

Алтайский край

Комментарии 3

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Гость

08:29:04 12-03-2024

Где соответствующие документы брала? С кем делилась маткапиталом?

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Гость

09:23:35 12-03-2024

Как такое вообще стало возможным! Принимающие документы органы также допустили халатность в работе, как и те правонарушители, которые выдали липовые документы!

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Гость

12:06:08 12-03-2024

Деньги правят миром.

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