20 лет назад губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов погиб в ДТП

Жесткая автомобильная авария на трассе Бийск – Барнаул унесла жизни трех человек и породила волну слухов

07 августа 2025, 09:00, ИА Амител

Михаил Евдокимов / Фото из архива amic.ru

20 лет назад, 7 августа 2005 года, трагически погиб губернатор Алтайского края, известный артист Михаил Евдокимов. В тот день его автомобиль на большой скорости попал в аварию на трассе Бийск – Барнаул. Вместе с ним погибли охранник Александр Устинов и Иван Зуев, а жена актера, Галина Евдокимова, выжила, получив множественные травмы.

"Атмосфера" вспомнила обстоятельства гибели главы региона и что предшествовало трагедии.

Конфликт с депутатами

2005 год был напряженным для Евдокимова. Набирал обороты конфликт с краевым Советом, который начался сразу после выборов народных депутатов. Последние постоянно указывали главе региональной администрации на ошибки и кадровые проблемы. Напомним, меньше чем за полтора года Евдокимов сменил свыше 20 заместителей. Кроме того, власти провалили монетизацию льгот, что привело к акциям протеста.

31 марта губернатор должен был выступить с отчетом о деятельности администрации по социально-экономическому развитию региона в 2004 году на сессии Совета, однако отказался: Евдокимов пожелал им успехов, заявив, что "пойдет поработает". В ответ на это депутаты выразили главе региона недоверие, а постановление направили президенту Владимиру Путину. 28 апреля они снова выразили недоверие, но уже в присутствии полпреда президента в СФО Анатолия Квашнина.

Тогда в Алтайском крае все ждали отставки губернатора, в том числе и сам Евдокимов, но решение об этом российский лидер так и не принял.

В последний месяц жизни Евдокимов успел сходить в отпуск в пансионате "Адару", открыть Шукшинский кинофестиваль, выступить в Сростках, совершить ряд рабочих поездок. Также он вернул льготы на проезд для матерей детей-инвалидов, вручил ключи от новых школьных автобусов главам администраций и побывал на малой родине в селе Верх-Обское, где спел песню на заключительном концерте традиционных соревнований на призы губернатора. Композицию он исполнил не до конца, уйдя со сцены.

Почему сняли сопровождение?

В конце июля автомобиль Евдокимова в поездках по Алтайскому краю перестали сопровождать машины ГИБДД. Замглавы администрации края Алексей Сарычев обращался к начальнику милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел края генерал-майору милиции Анатолию Киселеву с просьбой разобраться в причинах. Правоохранитель пояснял, что глава администрации субъекта РФ может сопровождаться на основе договора.

Администрации было предложено заключить договор с ГУВД Алтайского края и в нем определить "порядок осуществления сопровождения автомобилей главы администрации края". Но такой договор заключен не был. Уже после гибели Евдокимова замглавы управления МВД РФ по Сибирскому федеральному округу Анатолий Варнавский уточнял, что ранее сопровождение осуществлялось без договора, а снято было после финансовой проверки, указавшей на нарушение.

День гибели

7 августа Евдокимов должен был открыть торжественные мероприятия по поводу 70-летия космонавта Германа Титова в селе Полковниково. Алексей Сарычев позднее вспоминал, что успел приехать в населенный пункт и проверить готовность к празднику, а после стал ждать Евдокимова с помощником главы региона Сергеем Дороховым на трассе.

«Время приближалось к открытию, мы начали звонить Михаилу Сергеевичу, охраннику, водителю, супруге Галине Николаевне, но телефоны не отвечали. Дорохов остался на трассе, а я поехал открывать мероприятие. Мы вышли на сцену вместе с депутатом Госдумы Николаем Герасименко, депутатом краевого Совета Виталием Сафроновым и другими, поприветствовали собравшихся. Только сошел со сцены, мне позвонил Дорохов и сообщил, что Михаил Сергеевич разбился. Я выехал на место трагедии. Когда приехал, там работала следственная группа», – рассказывал замглавы администрации Алтайского края Сарычев.

Авария случилась около 11 утра в 29 км от Бийска, на повороте в село Плешково Зонального района. Mercedes, в котором находился Евдокимов, шел по трассе без сопровождения ГИБДД на скорости около 200 км/ч. Автомобиль стал слева обгонять праворульную Toyota, которая делала левый поворот. Авто губернатора задело левый бок иномарки, сошло с трассы, пролетело 20 метров, ударилось о землю и врезалось в березу.

Прощание и похороны

Прощание с Евдокимовым назначили на 9 августа, а церемонию решили провести в барнаульском Дворце спорта. Гражданская панихида началась в 10 часов утра, а очередь из желающих проститься с губернатором растянулась до улицы Чкалова. Около 16:00 во Дворец спорта приехал Владимир Путин: он возложил цветы к гробу, поговорил с дочерью погибшего, Анной, и выразил соболезнование родным и близким Евдокимова.

После глава государства провел совещание с назначенным исполняющим обязанности главы администрации Алтайского края Михаилом Козловым и председателем крайсовета Александром Назарчуком. Им он посоветовал договариваться и объединять усилия.

Церемония прощания с Михаилом Евдокимовым закончилась около 18:00, после чего его тело повезли в Верх-Обское. Похороны состоялись 10 августа.

Слухи о заказном убийстве

Сразу после гибели Евдокимова стали распространяться различные слухи. Один из них гласил, что губернатора на самом деле убили. Якобы снайпер прострелил заднее колесо авто, или что на встречку выехала машина, от которой водителю губернатора пришлось уклоняться. Распространение подобных версий подогревалось и тем, что борьба Евдокимова с депутатами подавалась как борьба с коррупцией.

Позднее руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадий Вольский заявил, что незадолго до гибели Евдокимов сказал ему: "Батька, меня, наверное, шлепнут". Кроме того, в одной из телепрограмм ведущий утверждал, что смерть губернатора – заказное убийство. Однако из окружения никто в эту версию не верил.

Приговор, который отменили

По факту трагического ДТП было возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявили Олегу Щербинскому – следователи сочли, что мужчина должен был пропустить машину, оборудованную проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Как отмечает Сергей Тепляков в книге "550 дней Михаила Евдокимова", "мигалка" на Mercedes была, однако как после выяснилось, работала только она – сирена была выключена.

В результате суд Зонального района вынес Щербинскому приговор – четыре года тюрьмы. Общество негативно восприняло решение и в Барнауле и других городах России прошли протесты. В результате обвиняемый подал кассационную жалобу и 23 марта 2006 года Щербинского оправдали в Алтайском краевом суде.