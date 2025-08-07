20 лет назад губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов погиб в ДТП
Жесткая автомобильная авария на трассе Бийск – Барнаул унесла жизни трех человек и породила волну слухов
07 августа 2025, 09:00, ИА Амител
20 лет назад, 7 августа 2005 года, трагически погиб губернатор Алтайского края, известный артист Михаил Евдокимов. В тот день его автомобиль на большой скорости попал в аварию на трассе Бийск – Барнаул. Вместе с ним погибли охранник Александр Устинов и Иван Зуев, а жена актера, Галина Евдокимова, выжила, получив множественные травмы.
"Атмосфера" вспомнила обстоятельства гибели главы региона и что предшествовало трагедии.
Конфликт с депутатами
2005 год был напряженным для Евдокимова. Набирал обороты конфликт с краевым Советом, который начался сразу после выборов народных депутатов. Последние постоянно указывали главе региональной администрации на ошибки и кадровые проблемы. Напомним, меньше чем за полтора года Евдокимов сменил свыше 20 заместителей. Кроме того, власти провалили монетизацию льгот, что привело к акциям протеста.
31 марта губернатор должен был выступить с отчетом о деятельности администрации по социально-экономическому развитию региона в 2004 году на сессии Совета, однако отказался: Евдокимов пожелал им успехов, заявив, что "пойдет поработает". В ответ на это депутаты выразили главе региона недоверие, а постановление направили президенту Владимиру Путину. 28 апреля они снова выразили недоверие, но уже в присутствии полпреда президента в СФО Анатолия Квашнина.
Тогда в Алтайском крае все ждали отставки губернатора, в том числе и сам Евдокимов, но решение об этом российский лидер так и не принял.
В последний месяц жизни Евдокимов успел сходить в отпуск в пансионате "Адару", открыть Шукшинский кинофестиваль, выступить в Сростках, совершить ряд рабочих поездок. Также он вернул льготы на проезд для матерей детей-инвалидов, вручил ключи от новых школьных автобусов главам администраций и побывал на малой родине в селе Верх-Обское, где спел песню на заключительном концерте традиционных соревнований на призы губернатора. Композицию он исполнил не до конца, уйдя со сцены.
Почему сняли сопровождение?
В конце июля автомобиль Евдокимова в поездках по Алтайскому краю перестали сопровождать машины ГИБДД. Замглавы администрации края Алексей Сарычев обращался к начальнику милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел края генерал-майору милиции Анатолию Киселеву с просьбой разобраться в причинах. Правоохранитель пояснял, что глава администрации субъекта РФ может сопровождаться на основе договора.
Администрации было предложено заключить договор с ГУВД Алтайского края и в нем определить "порядок осуществления сопровождения автомобилей главы администрации края". Но такой договор заключен не был. Уже после гибели Евдокимова замглавы управления МВД РФ по Сибирскому федеральному округу Анатолий Варнавский уточнял, что ранее сопровождение осуществлялось без договора, а снято было после финансовой проверки, указавшей на нарушение.
День гибели
7 августа Евдокимов должен был открыть торжественные мероприятия по поводу 70-летия космонавта Германа Титова в селе Полковниково. Алексей Сарычев позднее вспоминал, что успел приехать в населенный пункт и проверить готовность к празднику, а после стал ждать Евдокимова с помощником главы региона Сергеем Дороховым на трассе.
«Время приближалось к открытию, мы начали звонить Михаилу Сергеевичу, охраннику, водителю, супруге Галине Николаевне, но телефоны не отвечали. Дорохов остался на трассе, а я поехал открывать мероприятие. Мы вышли на сцену вместе с депутатом Госдумы Николаем Герасименко, депутатом краевого Совета Виталием Сафроновым и другими, поприветствовали собравшихся. Только сошел со сцены, мне позвонил Дорохов и сообщил, что Михаил Сергеевич разбился. Я выехал на место трагедии. Когда приехал, там работала следственная группа», – рассказывал замглавы администрации Алтайского края Сарычев.
Авария случилась около 11 утра в 29 км от Бийска, на повороте в село Плешково Зонального района. Mercedes, в котором находился Евдокимов, шел по трассе без сопровождения ГИБДД на скорости около 200 км/ч. Автомобиль стал слева обгонять праворульную Toyota, которая делала левый поворот. Авто губернатора задело левый бок иномарки, сошло с трассы, пролетело 20 метров, ударилось о землю и врезалось в березу.
Прощание и похороны
Прощание с Евдокимовым назначили на 9 августа, а церемонию решили провести в барнаульском Дворце спорта. Гражданская панихида началась в 10 часов утра, а очередь из желающих проститься с губернатором растянулась до улицы Чкалова. Около 16:00 во Дворец спорта приехал Владимир Путин: он возложил цветы к гробу, поговорил с дочерью погибшего, Анной, и выразил соболезнование родным и близким Евдокимова.
После глава государства провел совещание с назначенным исполняющим обязанности главы администрации Алтайского края Михаилом Козловым и председателем крайсовета Александром Назарчуком. Им он посоветовал договариваться и объединять усилия.
Церемония прощания с Михаилом Евдокимовым закончилась около 18:00, после чего его тело повезли в Верх-Обское. Похороны состоялись 10 августа.
Слухи о заказном убийстве
Сразу после гибели Евдокимова стали распространяться различные слухи. Один из них гласил, что губернатора на самом деле убили. Якобы снайпер прострелил заднее колесо авто, или что на встречку выехала машина, от которой водителю губернатора пришлось уклоняться. Распространение подобных версий подогревалось и тем, что борьба Евдокимова с депутатами подавалась как борьба с коррупцией.
Позднее руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадий Вольский заявил, что незадолго до гибели Евдокимов сказал ему: "Батька, меня, наверное, шлепнут". Кроме того, в одной из телепрограмм ведущий утверждал, что смерть губернатора – заказное убийство. Однако из окружения никто в эту версию не верил.
Приговор, который отменили
По факту трагического ДТП было возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявили Олегу Щербинскому – следователи сочли, что мужчина должен был пропустить машину, оборудованную проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Как отмечает Сергей Тепляков в книге "550 дней Михаила Евдокимова", "мигалка" на Mercedes была, однако как после выяснилось, работала только она – сирена была выключена.
В результате суд Зонального района вынес Щербинскому приговор – четыре года тюрьмы. Общество негативно восприняло решение и в Барнауле и других городах России прошли протесты. В результате обвиняемый подал кассационную жалобу и 23 марта 2006 года Щербинского оправдали в Алтайском краевом суде.
09:11:43 07-08-2025
"В результате суд Зонального района вынес Щербинскому приговор — четыре года тюрьмы." - обычное дело сажать невиновных. в 1937 невиновных вообще расстреливали и никто не пикнул.
09:22:46 07-08-2025
1 (09:11:43 07-08-2025) "В результате суд Зонального района вынес Щербинскому пригов... ага, Сталин сам лично миллионы невиновных расстреливал. и сжирал потом.
11:04:05 07-08-2025
Элен без ребят (09:22:46 07-08-2025) ага, Сталин сам лично миллионы невиновных расстреливал. и сж... По его команде творились репрессии. Он ответственен за террор против собственного народа.
Вот ты сейчас тоже пляшешь под дудку ровно одного человека.
Вякнешь не то - сядешь.
06:06:53 08-08-2025
Гость (11:04:05 07-08-2025) По его команде творились репрессии. Он ответственен за терро... как кончили авторы репрессий?сейчас нормально:"а царь то не знает",а тогда что?вот только тогда "лохие бояре стенкой кончили,а сейчас за бугром живут в сытости и богатстве,и на чубайса ледоруб никто не готовит.
09:23:51 07-08-2025
хороший добрый человек был. жаль, что так произошло.
09:32:02 07-08-2025
Элен без ребят (09:23:51 07-08-2025) хороший добрый человек был. жаль, что так произошло. ... Хороший человек? Постоянно гонял на служебном мерсе, подвергая опасности население края - казалось бы что могло пойти не так? Потом несчастного мужика на праворульке гнобили, за что? Мерс нарушил ПДД, превысил скорость, вылетел НА ВСТРЕЧКУ - а праворульщик виноват?
Нет ну правда, с таким отношением к народу - финал был предсказуем.
Что касается морально-волевых качеств - у негритянки спросите.
17:53:28 07-08-2025
Да уж, узнаю Амител. Который год, стоит публиковать что то про Михал Сергеевича в канун трагедии, или рождения, обязательно найдется какой - нибудь аноним и все испортит. Раньше это был из Панкрушихи аноним, оскорблял его память, потом чиновник из крайадминистрации, скорее всего это один и тот же человек. Да оставьте вы в покое уже его память, сколько можно! Любовницы, гонял, пил...Вы держали свечку, или что? Лично я не верю в то, что он был в запое, и многие это отрицают его друзья. Ответ прост - убрали человека, совали ему палки в колеса, и устранили втихую. И снайпер скорее всего был, Панкратов Черный говорил об этом. И все это давно знают, народ не обманешь. Как не убрать, когда сделано было Евдокимовым немало хорошего всего лишь за год и четыре месяца: увеличился размер средней зар. платы, закупили скорые помощи в рамках губернаторской программы "Здоровье Алтая" , такие громкие производственные проекты как Алтайский бройлер, Алтаймяспром и т.д. И да победил он честно, как ему запрещали и не давали выступать в помещениях нормально в Барнауле и в других городах, как машину с агитацией задерживали на границе с Кемеровской областью, как срывали и выбрасывали плакаты в городе, отказывались публиковать его агитационные материалы в газетах и т.д. (об этом кстати и Тепляков упоминал в книге про М.С.). Да, с командой какое - то время была невезуха, особенно с такими товарищами как Баклицкий. Но в 2005 был сформирован тандем Сарычева и Козлова вместе с Емешиным, и если бы не авария, то до 2008 Михаил Сергеевич спокойно бы доработал на посту, не хуже Карлина (назначенного из Центра, замечу, за которого народ не голосовал). Царствие небесное, хороший был и губернатор и человек, прославивший наш край ничуть не меньше чем Шукшин и Золотухин. Слава Богу, что сейчас тот же Виктор Петрович отдает ему дань уважения и его имя не замалчивают и не высмеивают, как было при том же Карлине много лет. Помним и будем всегда помнить вас, Михаил Сергеевич...
21:04:53 07-08-2025
Гость (17:53:28 07-08-2025) Да уж, узнаю Амител. Который год, стоит публиковать что то п... Подрабатывал в штабе еще одного кандидата. Шабалина. Была задача - оттянуть голоса у Сурикова. (сам далеко не за Сурикова). Про честность выборов - не стал бы утверждать. Как и про любые выборы, и не только в России.
02:43:14 08-08-2025
Пузырек (21:04:53 07-08-2025) Подрабатывал в штабе еще одного кандидата. Шабалина. Была за... Ну почему, тогда еще в 2004 были еще пожалуй честные выборы. Последние как оказалось. Два тура. Учитывая что Путин был за Сурикова, и Тулеев. Прессинг жуткий был, издевались как могли над Михал Сергеичем Суриков и компания (кстати и Шабалин тоже тот еще козлик, когда Евдокимов был губернатором, вставлял ему палки в колеса, царьком местным себя считал,голосовал за вотум недоверия, а после гибели вообще хотел в кресло губернатора сесть, пока Козлов с Сарычевым его не осадили.) Все они сволочи, часть системы, которые сжирают любого неугодного им, и не считаются ни с чем и с народом тем более. Забывают, что они слуги народа, а не мы их рабы.
21:29:16 07-08-2025
Гость (17:53:28 07-08-2025) Да уж, узнаю Амител. Который год, стоит публиковать что то п... Ты за себя говори. А большинство говрят - помер Максим, да и фиг с ним! А ты моличь на эту пьяную иконку!
08:48:06 08-08-2025
Гость (21:29:16 07-08-2025) Ты за себя говори. А большинство говрят - помер Максим, да и... А ты рот не затыкай,сам лучше за себя говори ,а не учи других.Народ знает и помнит тех, кто стоял на его стороне и выражал его интересы.
09:37:51 07-08-2025
Элен без ребят (09:23:51 07-08-2025) хороший добрый человек был. жаль, что так произошло. ... Для должности губернатора этих качеств маловато.
10:06:32 07-08-2025
Гость (09:37:51 07-08-2025) Для должности губернатора этих качеств маловато.... Назови качества , которыми обладает присланный губернатор? И его успехи в развитии края ?
10:41:28 07-08-2025
Гость (10:06:32 07-08-2025) Назови качества , которыми обладает присланный губернатор? И... Например не отдал задорма полиметаллические рудники Алтая своим кураторам олигархам!
11:03:30 07-08-2025
Алтайполиметаллы (10:41:28 07-08-2025) Например не отдал задорма полиметаллические рудники Алтая св... От того что не задорма отдал день краю вчёравно не достались.
13:00:36 07-08-2025
Алтайполиметаллы (10:41:28 07-08-2025) Например не отдал задорма полиметаллические рудники Алтая св... Угу, отдавать просто нечего, ан нет, комплекс же животноводный отдают...
17:52:41 07-08-2025
Гость (10:06:32 07-08-2025) Назови качества , которыми обладает присланный губернатор? И... Это просто очередной трубадур ,там говорят и отдают распоряжения ,указы ,а он громко их вторит ,жаль ,просиживаем время и штаны .
09:29:56 07-08-2025
Светлая память. Спасибо за всё!
09:59:14 07-08-2025
Ева (09:29:56 07-08-2025) Светлая память. Спасибо за всё! ... За что?
10:43:43 07-08-2025
Гость (09:59:14 07-08-2025) За что?... Ну хотя бы за то что субсидии за комуналку были очень достойными
10:07:43 07-08-2025
хороший человек ?!для кого? это медийный образ или должность?
вы его лично знали? если наливает значит хороший.
10:22:00 07-08-2025
Гость (10:07:43 07-08-2025) хороший человек ?!для кого? это медийный образ или должност... Не думал я, что Верх-Обское прославит не "свинство", а Мишка Евдокимов!!!
Такой тост на одном из мероприятий произнёс один из педагогов школы, где учился МС. А под "свинством" понималось свиноводство
13:11:31 07-08-2025
Гость (10:07:43 07-08-2025) хороший человек ?!для кого? это медийный образ или должност... А кто по вашему хороший?Который послушный центру?А то что мы по разным показателям нашего уровня находимся неизменно в хвосте среди регионов,это всё ок?Не вижу большой разницы по нашему нынешнему положению с тогдашним.
10:12:20 07-08-2025
А чёё вы минусуете у вас все получилось 20 лет назад...
10:25:56 07-08-2025
Гость (10:12:20 07-08-2025) А чёё вы минусуете у вас все получилось 20 лет назад...... Не расстраивайтесь. Они просто из нынешних "патриотов", рожденных в период вставания с колен. Им как прикажут, они так и поступают. Вот как раз в методичке у них написано "обо....ть память Евдокимова"
15:46:56 07-08-2025
Гость (10:25:56 07-08-2025) Не расстраивайтесь. Они просто из нынешних "патриотов", рожд... рожденные в этот период на таких ресурсах не бывают. у них другие интересы и другие ресурся. а здесь те, чьей страны уже давно нет, и те, которые вообще без родины и без флага.
10:19:33 07-08-2025
А что , коррупции не было? Была махровая , в наглую воровали бюджет. И сегодня не меньше , мало сажать , расстреливать коррупционеров !
12:52:52 07-08-2025
Гость (10:19:33 07-08-2025) А что , коррупции не было? Была махровая , в наглую воровали... это кто-то отрицает? никто не спорит что сделать он хотел как лучше, а получилось сильно наоборот. Пословица есть - простота хуже воровства, вот его команда и поработала в интересах противоположных жителям края.
10:25:27 07-08-2025
сколько же блаженных-то отписалось - осспади.
кто ни за его дела, ни за его замов ничего не знает.
неистребима, здешняя ментальная привычка, покойнику, задним числом, приписывать качества, которых у него, при жизни - близко не было.
10:56:54 07-08-2025
Гость (10:25:27 07-08-2025) сколько же блаженных-то отписалось - осспади.кто ни за е... Тьфу на тебя.Тьфу на тебя еще раз......
10:31:59 07-08-2025
Любая авто,авиа авария с жертвами-это не естественная смерть,соответственно порождает много разговоров.Конечно есть всегда и официальная версия.А кто во что верит,это уже дело каждого.Евдокимов человек был хороший,душевный,талантливый.Очень жаль,что его жизненный путь так быстро закончился.
10:51:41 07-08-2025
Народный губернатор - последний из народных.
12:20:16 07-08-2025
Алтай (10:51:41 07-08-2025) Народный губернатор - последний из народных. ... Народ - это понятие очень растянутое как Обь. В одном доме могут жить люди очень разные, а уж в стране тем более. На руководящих должностях мало быть народным, надо быть грамотным в разных сферах и в штате иметь грамотных замов, а не родственников или компаньонов для чашки чая. А победить коррупцию он в принципе не мог, не реально это. Примером тому Курск, Белгород - масштабы коррупции, приведшие к гибели сотен мирных жителей, сотен воинов, разрушению инфраструктуры, а на выходе пока только один самоубийца, ОДИН. Ну хоть смелости хватило самому, хотя может и помогли.
13:18:30 07-08-2025
Гость (12:20:16 07-08-2025) Народ - это понятие очень растянутое как Обь. В одном доме м... Да будь он трижды грамотным и компетентным,с компетентным штатом ,мог ли он противостоять этой сформировавшейся коррупционной системе?Вы сами говорите и подтверждаете в своём комментарии масштаб этого явления.
15:00:26 07-08-2025
Повсекакий (13:18:30 07-08-2025) Да будь он трижды грамотным и компетентным,с компетентным шт... Ну так о том и речь, что победить коррупцию нельзя, но волевым решением верховного можно её уменьшить. Но тогда должны полететь головы и совсем не рядовых граждан. Пока отлетела голова только одного и то всё мутно.
15:08:50 07-08-2025
Гость (15:00:26 07-08-2025) Ну так о том и речь, что победить коррупцию нельзя, но волев... Говорите ,нельзя?Не верю.Всё зависит от желания и воли верховной власти.Сталину ,почему то можно было победить коррупцию.
22:29:43 07-08-2025
Повсекакий (15:08:50 07-08-2025) Говорите ,нельзя?Не верю.Всё зависит от желания и воли верхо... А Сталину удалось победить коррупцию?
08:51:49 08-08-2025
Гость (22:29:43 07-08-2025) А Сталину удалось победить коррупцию?... Да ,удалось.Тогда ворьё и предатели не правили бал в стране.
12:02:12 07-08-2025
Отписавшиеся негативом, а вы вообще люди?
12:47:32 07-08-2025
Зря вы тут такую тему подняли, артист был народный, остальное мифология выгодная бизнесу. Сколько вреда его команда краю нанесла - не поддается подсчету.
14:15:42 07-08-2025
Гость (12:47:32 07-08-2025) Зря вы тут такую тему подняли, артист был народный, остально...
А сколько бы еще нанесла если бы не....
14:47:38 07-08-2025
Гость (14:15:42 07-08-2025) А сколько бы еще нанесла если бы не....... Кто ,сколько и какого вреда нанёс краю ,это ещё большой вопрос.Я думаю никто его лично не сможет обвинить и заподозрить в разворовывании средств,в покупке роскошной недвижимости здесь или в америках или счетах в западных банках.А также в разного рода взятках.То что он был заинтересован в улучшении жизни народа в доказательствах не нуждается.Просто он не учёл и правильно не оценил той системы ,которая создалась.
15:04:40 07-08-2025
Повсекакий (14:47:38 07-08-2025) Кто ,сколько и какого вреда нанёс краю ,это ещё большой во... Из пресной воды попал в очень соленую. Быстро адаптироваться не получилось, да и не хотел, наверно.
15:40:47 07-08-2025
Повсекакий (14:47:38 07-08-2025) Кто ,сколько и какого вреда нанёс краю ,это ещё большой во...
как можно быть "заинтересованным в улучшении жизни народа " и уходить в запой на две три а то и четыре недели. как можно назначать на ответственные должности , вплоть до вице- губернатора, людей мало того , что некомпетентных так еще и откровенных воров и мошенников, просто друзей или собутыльников! ВЕДЬ БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ ПОТОМ БЫЛИ ОСУЖДЕНЫ НА ПРИЛИЧНЫЕ СРОКИ! А афера с месторождениями полиметаллов, доживи он до наших дней так же сидел бы! Он единолично, практически подарил за морковку богатейшие месторождения полиметаллов на Алтае! И себя не забыл. Из за этого и возник конфликт с Законодательным Собранием!
15:56:22 07-08-2025
22 (15:40:47 07-08-2025) как можно быть "заинтересованным в улучшении жизни народ... И в чём же он себя не забыл?Сколько и чего он поимел с ваших полиметаллов?А до него здесь сидели неподкупные божьи агнецы?Не надо его мешать с этой воровской грязью,не того замеса был человек.
16:14:45 07-08-2025
Повсекакий (15:56:22 07-08-2025) И в чём же он себя не забыл?Сколько и чего он поимел с ваших... "Сибирьполиметаллы". Краевой фонд госимущества передал пятипроцентный пакет полиметаллических акций, принадлежащий администрации, в управление закрытому акционерному обществу "Полиметалл", связанному с Уральской горно-металлургической компанией. УГМК через это АО к тому времени уже управляла 45,4% акций "Сибирь-полиметаллы".
Горнодобывающая компания работает на территории Алтайского края, где находится большое количество уникальных полиметаллических месторождений руды с высоким содержанием меди, цинка, свинца и драгметаллов.
Тебе в рублях написать сколько он лично поимел? И причем здесь -кто до него, кто после? Его само по себе " губернаторство" было цепью замысла " воровской грязи" потому что " замеса был того"!
18:02:32 07-08-2025
22 (15:40:47 07-08-2025) как можно быть "заинтересованным в улучшении жизни народ... Вот и хорошо ,что он отдал рудник полиметаллов ,они сегодня работают и вкладывают деньги в развитие бизнеса ,а это рабочие места и налоги ,а ваша милость так бы сидела на этих металлах как собака на сене и он от этого н и ч е г о не поимел ,а положил свою жизнь ради благополучия таких как ты ,смотри в корень Вася …
15:02:52 07-08-2025
Гость (12:47:32 07-08-2025) Зря вы тут такую тему подняли, артист был народный, остально... Артист то народный, спору нет. Но губернатор - это не артист. Народный артист и народный губернатор - это не одно и то же.
14:06:51 07-08-2025
ну тут два вопроса есть
1. это то что от него отстранились местные элиты. Он с ними всеми был в конфликте перед тем как...
2. пишут что к перевернувшейся машине какое то время не пускали докторов. Если так то вопрос
16:25:56 07-08-2025
Гость (14:06:51 07-08-2025) ну тут два вопроса есть1. это то что от него отстранилис... гы, машина не перевернулась. соблюдал бы пдд, пристегнулся и сидел бы сейчас в тюрьме, как положено.
06:02:07 08-08-2025
все тут не о том пишут,он был поставлен москвой,что бы прорвать красный пояс,в то время губеры в сибири не пускали к себе москалей,он первый. тут про налоги писали,только забыли,что налоги платятся по месту регистрации предприятия,а уж потом могут дать копеечку региону и сказать мы вас дотируем,а могут и не дать. до него здесь была свободная экономическая зона,малый бизнес процветал.
15:30:45 08-08-2025
Гость (06:02:07 08-08-2025) все тут не о том пишут,он был поставлен москвой,что бы прорв... Каких москалей, ты в своем уме? панкрушихинский, это ты опять? Он наш, плоть от плоти, наш алтайский. Какой Москвой? Москва голосовала за Сурикова вообще то. Свободная эконом.зона появилась благодаря Евдокимову, если не знал! Бирюзовая Катунь! В 2005 как раз. Малый бизнес процветать только только начал, в начале 00-х. В том что процветал малый бизнес и СЭЗ уж точно не Сурикова и Назарчука заслуга.
01:14:00 14-08-2025
Продублирую свой пост, админы пожалуйста не стирайте. Скажу свое личное мнение. Стыдно за комментарии, особенно за лживые, хамские которые панкрушихинский анонимчик как всегда выше написал. Еще и минусы везде понаставил. От того, что ты ставишь минусы, только себе хуже делаешь. Не было никогда при Евдокимове никакой краснодарской мафии, это все ложь. Рудник тоже не дарил он никому. Мафия была как раз Суриков, Назарчук и весь крайсовет - воровали много лет, хаяли центр, распиливали бабки, и когда пришел Евдокимов и пресек их воровство и сказал, что воровать никому не будет позволено, все и началось тут как тут. Особенно когда Михал Сергеич отказался в ноябре 2004 подписать закон о увеличении зарплаты депутатов КСНД, там вообще такое началось, к чему привело все помнят и знают. Кому интересно, почитайте книгу Теплякова о Евдокимове, сразу все станет понятно, откуда ветер дул и дует. про пьянство вообще наглая ложь. Ну может и выпивал, но меру знал, не запивался никогда, бумаги всегда сам подписывал, вникал во все детали (Сарычев подтвердит).
Теперь про саму аварию. То, что все было подстроено, было понятно сразу всем. Потому что после вотума недоверия и на протяжении весны и лета 2005 Михал Сергеичу неоднократно звонили и угрожали, пытались всучивать взятки (что в Барнауле, что в Верх - Обском), Маршал был свидетелем. Тот естественно взятки не брал и гнал взашей всех. Телефон менял несколько раз, боялся прослушки. Его доканывал и донимал Назарчук, который постоянно ездил в Москву то к Путину, то к Медведеву, и ябедничал на М.С. и его команду. А уходить М.С. не собирался, считал непорядочным, поскольку обещал народу что 4 года, а потом уйдет. А уж когда Вальков просто наглым образом, не имея на то НИКАКОГО права, снял 29 июля сопровождение главы края, тут уж все стало понятно всем. М.С. поэтому боялся выезжать из села, чуял что - то неладное. То, что тут пишут, с какой стати давать сопровождение, ребят вообще то это глава края на минутку! Карлин например всегда с машиной ездил, ему в вину че то никто не ставит это. Суриков тоже. И что то не слышу комментариев по их поводу.
Про встречный КАМАЗ тоже многие говорили, кто был свидетелем аварии. 200 км не могло быть, от силы 100 - 120. Игорь Антимонов может подтвердить, водитель М.С. Он говорит, да редко когда мы гоняли, не было такого. Роль Щербинского тоже еще до конца неясна, косвенно тоже виноват он. Скорее всего была еще третья машина, оттуда и сделали выстрелы и сбили.
Грустно это все, людей жалко, слава Богу чудом осталась жива Галина Николаевна, дай Бог ей здоровья и сил, и Ане с Мишей (внуком). А народ все знает и помнит, его не обманешь и не обмануть. Можно ставить минусы, только что это поменяет...