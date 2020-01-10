Главная елка, снежный дрифт и сказочные концерты. Куда сходить в Барнауле в выходные

Вот и подходит к концу первая рабочая неделя 2020 года. Хотя она и была короткой, но отдых никто не отменял, да и многие из нас наверняка не успели настроиться на рабочий лад. Поэтому не сидите дома в эти выходные, а продлите себе праздничное настроение интересным времяпровождением. А мы вам расскажем, куда можно сходить в Барнауле на выходных 11 и 12 января.
Новогодние локации
Если вы по какой-то причине еще не успели посетить снежный городок на площади Сахарова, поспешите! Это последняя возможность развлечься на главной площади города – 14 января его начнут демонтировать. Напомним, что площадь украшает 32-метровая красавица-ель. Кстати, барнаульская елка вошла в пятерку самых высоких в России. Помимо нее на площади установили четыре маленькие и одну среднюю горки, два детских ледовых аттракциона, 14 ледяных скульптур, фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года – Крысы.
Продлить себе новогоднее настроение вы также можете на пешеходной улице Мало-Тобольской – там тоже раскинулся снежный городок с ледяными фигурами. Правда, в отличие от главной площади, городок на Мало-Тобольской продолжит радовать барнаульцев до начала весны.
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Дрифт по-барнаульски
Любители быстрой езды могут провести воскресенье на барнаульском ипподроме (пр. Космонавтов, 61). Именно там 12 января пройдут соревнования по зимнему дрифту – первый этап Кубка Барнаульской Ракеты. Желающие смогут не только посмотреть на гонки, но и прокатиться пассажиром с пилотом RDS GP. Начало мероприятия в 12:00, стоимость билетов – 100 рублей.
Фото: vk.com/rocket_brn
Выставки с новогодним настроением
Продолжат дарить новогоднее настроение и барнаульские музеи. В "Мире Времени" продолжает работать экспозиция "Новогоднее волшебство" (6+). Гости музея смогут окунуться в атмосферу Нового года XX века, а экскурсоводы расскажут, как встречали праздник в дореволюционной России и в советские времена. Спешите, выставка прекратит работать 15 января.
В Художественном музее Алтайского края также предлагают вернуться в новогоднюю атмосферу, посетив экспозицию войлочной игрушки "Зимняя сказка" (6+). Она включает в себя более 30 объемных многофигурных сюжетных композиций, а также отдельные работы, созданные Натальей Кровяковой. Последние дни будет работать выставка "Айвазовский. На гребне волны" (0+).
В музее "Город" можно будет посетить экспозицию "Волшебство советской елки" (6+) с трогательными елочными украшениями из советского прошлого. Здесь можно увидеть фигурки Дедов Морозов и Снегурочек, елочные игрушки из картона, стеклянные гирлянды. Также в музее работает выставка "Удивительный мир пауков" (0+).
Фото: ghmak.ru
Мастер-класс
12 января в гипермаркете "Леонардо" на проспекте Строителей, 117, пройдет мастер-класс по изготовлению броши в форме тукана. Брошь выполняется в технике сухого валяния через трафарет, так что справиться с ее изготовлением сможет даже ребенок. Стоимость входа – от 420 рублей. Начало в 13:00.
Фото: rest22.ru
11 января в Филармонии состоится концерт "Уральский сказ" (6+) по мотивам "Серебряного копытца" Павла Бажова. Начало в 15:00.
А 12 января на сцену концертного зала АГИК выйдет французский певец Рене де ла Гард. Он исполнит хиты французской эстрады – песни из репертуара Эдит Пиаф, Джо Дассена, Шарля Азнавура, Лары Фабиан, Патрисии Каас и других. Начало в 17:00 (6+).
Фото: culture.ru
Активные выходные
А если вы желаете провести выходные активно и на свежем воздухе, то добро пожаловать на катки и лыжные базы Барнаула. Полную информацию о том, где в краевой столице можно покататься на коньках, вы можете посмотреть в нашей инфографике. Еще одна наша инфографика расскажет о лыжных базах и стоимости проката лыж.
Фото: pixabay.com
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