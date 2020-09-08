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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 163

, ИА "Амител"
Главное за 8 сентября
Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

В Алтайском крае выявили 60 новых случаев коронавируса. Одна из пациенток алтайского перинатального центра "Дар" заразилась коронавирусом и требует ввести в  учреждении карантин. А студенто одного из алтайских техникумов частично переведут на дистант. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 8 сентября?

60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 40 из них — в Барнауле, 3 — в Новоалтайске. По 2 заразившихся — в Заринске и Косихинском районе. Остальные 13 заболевших — жители 13 районов и городов края.

Теперь в регионе 12216 инфицированных, из них 974 ребенка. Сейчас на лечении находятся 919 человек. В больнице лежит 762 пациента, оставшиеся 157 получают лечение амбулаторно. Тяжелобольных в регионе 121 человек, из них 48 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

2
Еще пять смертей

Еще пять пациентов, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19, скончались в Алтайском крае. Как сообщили в Минздраве Алтайского края, причиной смерти двоих из них стал непосредственно коронавирус, еще трое скончались по иным причинам. За весь период пандемии коронавируса в регионе скончались 371 человек.

3
Коронавирус в "Даре"

Жительница Барнаула Виктория Романова, недавно родившая сына в перинатальном центре "Дар" Алтайского края, требует ввести карантин в медучреждении. Девушке поставили диагноз COVID-19. По ее мнению, подхватила эту инфекцию она в роддоме. Виктория считает, что в "Даре" могут скрывать вспышку коронавируса, а другие роженицы и малыши перинатального центра подвергаются риску заражения. В минздраве Алтайского края утверждают, что причин  для закрытия роддома нет: всех контактных с Викторией протестировали, ни у кого больше коронавирус не выявлен. Однако вопрос amic.ru, почему врачи центра, которые тоже контактировали с Викторией, вышли на смену работать с новорожденными, не дождавшись, пока пройдет инкубационный период, остался без ответа. Подробнее об этой истории читайте здесь.

4
Студенты уйдут на дистант

Часть студентов Павловского аграрного техникума перейдет на дистанционный формат обучения. Спокойно, случаев заражения в образовательном учреждении нет. Дело в том, что в техникуме не хватает мест, чтобы рассадить всех студентов и теперь курсы будут "меняться местами". Так, в первой половине сентября в очном формате будут заниматься студенты первого и второго курса. Во второй половине месяца в стены техникума вернутся студенты третьего и четвертого курсов. К слову, многие вузы Алтайского края тоже частично перешли на дистант.

5
Жители края отправились в кино

В первый "постковидный" уикенд (с 4 по 7 сентября) открывшиеся кинотеатры Алтайского края посетили около 10 тысяч человек. Кинотеатры заработали около 2,8 млн рублей. В целом, этот показатель равен уровню прошлого года.

Около 70% всех сборов принес кинотеатрам фильм Кристофера Нолана "Довод". Картина собрала 1,6 миллиона рублей. Далее следуют "Новые мутанты" (450 тысяч), "Вратарь Галактики" (350 тысяч), "Гренландия" (180 тысяч).

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О работе

О профилактике

Что еще почитать и посмотреть 8 сентября:

  • Не только COVID. Чем опасен энтеровирус, вспышку которого ждут в Алтайском крае.
  • Уже не "мастерские". Крупный барнаульский застройщик построит ЖК на Павловском тракте.
  • Вышел из комы. Как себя чувствует Алексей Навальный и что говорят врачи?
  • Ну, здравствуй, осень! Промозглый и очаровательный фоторепортаж с улочек Барнаула.
  • Единственный в Барнауле магазин "Декатлон" закрывается.
  • Гром грянет – найдется все. Зачем повышать проезд в автобусах и куда уходят деньги.
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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