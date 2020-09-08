Сколько заболевших в Алтайском крае 8 сентября?

60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 40 из них — в Барнауле, 3 — в Новоалтайске. По 2 заразившихся — в Заринске и Косихинском районе. Остальные 13 заболевших — жители 13 районов и городов края.

Теперь в регионе 12216 инфицированных, из них 974 ребенка. Сейчас на лечении находятся 919 человек. В больнице лежит 762 пациента, оставшиеся 157 получают лечение амбулаторно. Тяжелобольных в регионе 121 человек, из них 48 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.