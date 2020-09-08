В Алтайском крае выявили 60 новых случаев коронавируса. Одна из пациенток алтайского перинатального центра "Дар" заразилась коронавирусом и требует ввести в учреждении карантин. А студенто одного из алтайских техникумов частично переведут на дистант. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 40 из них — в Барнауле, 3 — в Новоалтайске. По 2 заразившихся — в Заринске и Косихинском районе. Остальные 13 заболевших — жители 13 районов и городов края.
Теперь в регионе 12216 инфицированных, из них 974 ребенка. Сейчас на лечении находятся 919 человек. В больнице лежит 762 пациента, оставшиеся 157 получают лечение амбулаторно. Тяжелобольных в регионе 121 человек, из них 48 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Еще пять пациентов, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19, скончались в Алтайском крае. Как сообщили в Минздраве Алтайского края, причиной смерти двоих из них стал непосредственно коронавирус, еще трое скончались по иным причинам. За весь период пандемии коронавируса в регионе скончались 371 человек.
Жительница Барнаула Виктория Романова, недавно родившая сына в перинатальном центре "Дар" Алтайского края, требует ввести карантин в медучреждении. Девушке поставили диагноз COVID-19. По ее мнению, подхватила эту инфекцию она в роддоме. Виктория считает, что в "Даре" могут скрывать вспышку коронавируса, а другие роженицы и малыши перинатального центра подвергаются риску заражения. В минздраве Алтайского края утверждают, что причин для закрытия роддома нет: всех контактных с Викторией протестировали, ни у кого больше коронавирус не выявлен. Однако вопрос amic.ru, почему врачи центра, которые тоже контактировали с Викторией, вышли на смену работать с новорожденными, не дождавшись, пока пройдет инкубационный период, остался без ответа. Подробнее об этой истории читайте здесь.
Часть студентов Павловского аграрного техникума перейдет на дистанционный формат обучения. Спокойно, случаев заражения в образовательном учреждении нет. Дело в том, что в техникуме не хватает мест, чтобы рассадить всех студентов и теперь курсы будут "меняться местами". Так, в первой половине сентября в очном формате будут заниматься студенты первого и второго курса. Во второй половине месяца в стены техникума вернутся студенты третьего и четвертого курсов. К слову, многие вузы Алтайского края тоже частично перешли на дистант.
В первый "постковидный" уикенд (с 4 по 7 сентября) открывшиеся кинотеатры Алтайского края посетили около 10 тысяч человек. Кинотеатры заработали около 2,8 млн рублей. В целом, этот показатель равен уровню прошлого года.
Около 70% всех сборов принес кинотеатрам фильм Кристофера Нолана "Довод". Картина собрала 1,6 миллиона рублей. Далее следуют "Новые мутанты" (450 тысяч), "Вратарь Галактики" (350 тысяч), "Гренландия" (180 тысяч).
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Об ограничениях и возможностях
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- второй этап снятия ограничений: что разрешили в августе;
- смягчение "ковидного" указа: кому разрешили открыться в сентябре;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада;
- как будут учиться школьники Алтайского края в новом учебном году;
- развенчиваем мифы об учебном году в алтайских школах во время пандемии;
- что нового в учебном году ждет студентов алтайских вузов.
О работе
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Что еще почитать и посмотреть 8 сентября:
- Не только COVID. Чем опасен энтеровирус, вспышку которого ждут в Алтайском крае.
- Уже не "мастерские". Крупный барнаульский застройщик построит ЖК на Павловском тракте.
- Вышел из комы. Как себя чувствует Алексей Навальный и что говорят врачи?
- Ну, здравствуй, осень! Промозглый и очаровательный фоторепортаж с улочек Барнаула.
- Единственный в Барнауле магазин "Декатлон" закрывается.
- Гром грянет – найдется все. Зачем повышать проезд в автобусах и куда уходят деньги.
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