Изоляция продолжается. Что изменили в "ковидном" указе губернатора Алтайского края?

В четверг, 1 октября, врио губернатора Алтайского края Виталий Снесарь внес изменения в "ковидный" указ. Документ опубликован на сайте правительства региона. Поправки касаются людей, которые сидят на самоизоляции, а также может затронуть сотрудников организаций. Что изменилось в документе, и правда, что работникам придется снова уходить на удаленку – читайте в материале amic.ru.
Жители Алтайского края в возрасте старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, должны и дальше оставаться дома. Для них самоизоляцию продлили еще на полтора месяца – с 4 октября по 14 ноября 2020 года.
Режим самоизоляции означает, что людям нельзя покидать дом без необходимости: сходить в поликлинику, аптеку, в магазин за продуктами и другими товарами первой необходимости.
Предыдущий период режима самоизоляции должен был закончиться 3 октября. Но из-за ухудшения эпидобстановки его продлили.
Да, обязательно. Масочный режим в Алтайском крае пока никто не отменял. Так что при посещении магазинов, аптек, больниц и других организаций, а также при поездке в общественном транспорте или такси не забывайте надевать медицинские маски.
Кстати, ранее замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина говорила, что из-за ухудшения эпидситуации в регионе планируют усилить контроль за соблюдением масочного режима.
Да. Во всяком случае, ежедневно увеличивается суточное число зараженных. Если 1 сентября их было 61, то 1 октября зарегистрировали 98 новых случаев. Также в регионе растет число тяжелых больных: сейчас их 246, а 1 сентября оперштаб сообщал о 115 пациентах в тяжелом состоянии.
Сейчас медики испытывают большую нагрузку, чем в начале пандемии, отметила зампред комитета АКЗС по здравоохранению и науке Ирина Солнцева. В крае увеличивают количество больничных коек в ковидных госпиталях.
В связи с нарастающим числом заболевших COVID-19 губернатор Виктор Томенко еще раз обратился с призывом соблюдать все меры профилактики, в том числе масочный режим и социальную дистанцию, чтобы максимально обезопасить себя и своих близких от заражения коронавирусной инфекцией.
Комментарии
Новые госпитали не пробовали строить по примеру китайцев? Медицину оптимизировали, теперь тяжело стало
Да, обязательно. Масочный режим в Алтайском крае пока никто не отменял.
А как же "главный"? Был без маски, заболел. Так что идите со своим режимом лесом.
1.10.2020 12:42
- гость -
Он заболел, ты тоже хочешь? Твое право, болей сколько влезет. Только тыж еще и распространяешь и заражаешь других. У тебя может и симптомов нет, а перезаражал кучу народу. Так шо носи маску или не носи, но сиди дома, в городе без маски ты нафиг не сдался.
Летом, по инерции, промышленность худо-бедно пыхтела. А сейчас - всё, встала.
Чего с безработными будем делать? А? Радетели за общественную гигиену, вашу мать.
1.10.2020 12:31
- гость -
Новые госпитали не пробовали строить по примеру китайцев? Медицину оптимизировали, теперь тяжело стало
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А работать в них кто будет? Студенты?
1.10.2020 13:13
- гость -
Искусственый интеллект и телемедицина
А работать в них кто будет? Студенты?
в стране есть Мясников, Малышева и еще там какие то клоуны... их оставить и все