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Вопрос дня



Изоляция продолжается. Что изменили в "ковидном" указе губернатора Алтайского края?

, ИА "Амител"
Удаленка? Снова?
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

В четверг, 1 октября, врио губернатора Алтайского края Виталий Снесарь внес изменения в "ковидный" указ. Документ опубликован на сайте правительства региона. Поправки касаются людей, которые сидят на самоизоляции, а также может затронуть сотрудников организаций. Что изменилось в документе, и правда, что работникам придется снова уходить на удаленку – читайте в материале amic.ru.

1
Самоизоляцию продлили. Для кого и насколько?

Жители Алтайского края в возрасте старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, должны и дальше оставаться дома. Для них самоизоляцию продлили еще на полтора месяца – с 4 октября по 14 ноября 2020 года.

Режим самоизоляции означает, что людям нельзя покидать дом без необходимости: сходить в поликлинику, аптеку, в магазин за продуктами и другими товарами первой необходимости.

Предыдущий период режима самоизоляции должен был закончиться 3 октября. Но из-за ухудшения эпидобстановки его продлили.

2
А удаленка будет?
Здесь решать вашему начальнику. "Ковидный" указ лишь рекомендует работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим, если это не нарушит рабочий процесс. Там, где невозможно перевести коллектив на удаленку, власти предлагают ввести посменный график. Так работники смогут контактировать с меньшим количеством людей.
3
А маски носить нужно?

Да, обязательно. Масочный режим в Алтайском крае пока никто не отменял. Так что при посещении магазинов, аптек, больниц и других организаций, а также при поездке в общественном транспорте или такси не забывайте надевать медицинские маски.

Кстати, ранее замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина говорила, что из-за ухудшения эпидситуации в регионе планируют усилить контроль за соблюдением масочного режима. 

4
И когда вступают изменения в указ?
С 1 октября 2020 года, уточнили в правительстве региона.
5
А что, правда ситуация ухудшается?

Да. Во всяком случае, ежедневно увеличивается суточное число зараженных. Если 1 сентября их было 61, то 1 октября зарегистрировали 98 новых случаев. Также в регионе растет число тяжелых больных: сейчас их 246, а 1 сентября оперштаб сообщал о 115 пациентах в тяжелом состоянии.

Сейчас медики испытывают большую нагрузку, чем в начале пандемии, отметила зампред комитета АКЗС по здравоохранению и науке Ирина Солнцева. В крае увеличивают количество больничных коек в ковидных госпиталях. 

В связи с нарастающим числом заболевших COVID-19 губернатор Виктор Томенко еще раз обратился с призывом соблюдать все меры профилактики, в том числе масочный режим и социальную дистанцию, чтобы максимально обезопасить себя и своих близких от заражения коронавирусной инфекцией.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

1.10.2020 12:31
- гость -

Новые госпитали не пробовали строить по примеру китайцев? Медицину оптимизировали, теперь тяжело стало

1.10.2020 12:42
- гость -

Да, обязательно. Масочный режим в Алтайском крае пока никто не отменял.
А как же "главный"? Был без маски, заболел. Так что идите со своим режимом лесом.

1.10.2020 12:52
- гость -

1.10.2020 12:42
- гость -

Он заболел, ты тоже хочешь? Твое право, болей сколько влезет. Только тыж еще и распространяешь и заражаешь других. У тебя может и симптомов нет, а перезаражал кучу народу. Так шо носи маску или не носи, но сиди дома, в городе без маски ты нафиг не сдался.

1.10.2020 12:53
- гость -

Летом, по инерции, промышленность худо-бедно пыхтела. А сейчас - всё, встала.
Чего с безработными будем делать? А? Радетели за общественную гигиену, вашу мать.

1.10.2020 13:13
- гость -

1.10.2020 12:31
- гость -
Новые госпитали не пробовали строить по примеру китайцев? Медицину оптимизировали, теперь тяжело стало
----------------
А работать в них кто будет? Студенты?

1.10.2020 13:31
- гость -

1.10.2020 13:13
- гость -
Искусственый интеллект и телемедицина

1.10.2020 13:49
- гость -

А работать в них кто будет? Студенты?

в стране есть Мясников, Малышева и еще там какие то клоуны... их оставить и все

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