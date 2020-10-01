Изоляция продолжается. Что изменили в "ковидном" указе губернатора Алтайского края?

Самоизоляцию продлили. Для кого и насколько?

Жители Алтайского края в возрасте старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, должны и дальше оставаться дома. Для них самоизоляцию продлили еще на полтора месяца – с 4 октября по 14 ноября 2020 года.

Режим самоизоляции означает, что людям нельзя покидать дом без необходимости: сходить в поликлинику, аптеку, в магазин за продуктами и другими товарами первой необходимости.

Предыдущий период режима самоизоляции должен был закончиться 3 октября. Но из-за ухудшения эпидобстановки его продлили.