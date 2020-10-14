Пятница, 16 Октябрь, 12:34

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,95
€ 91,45
15°


1354163 +0
Обь
92см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Родным неделю не отдавали тело умершей от COVID-19 жительницы Барнаула

, ИА "Амител"
Женщина скончалась еще 7 октября, но вскрытие за шесть дней так никто не произвел
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Тетя главного редактора "Московского Комсомольца на Алтае" Артемия Панченко, Людмила Володина, болевшая двусторонней ковидной пневмонией, скончалась в барнаульской городской больнице № 4 еще 7 октября, а ее тело не выдавали родственникам на протяжении последующих шести дней.

На момент выхода публикации (13 октября) не было произведено даже вскрытия, заявил Панченко.

"Во вторник нам сказали, что вскрытие еще не проводили и не составляли историю болезни, а соответственно, не оформляли свидетельство о смерти", – уточнил главред.

По его словам, трудности во взаимодействии с персоналом ковидной больницы начались после того, как тетя перестала выходить на связь по телефону.

"Мы начали обрывать номера больничной справочной, ревматологического отделения, куда положили тетю, регистратуры и главврача. По всем номерам никто не отвечал в течение пяти дней, – утверждает Панченко. – Хоть какую-то информацию удалось добыть только через пресс-службу краевого Минздрава – короткое сообщение: "В сознании, на кислороде, не в реанимации".

Дозвониться в справочную удалось 7 октября. Сестре пациентки заявили, что Володиной стало хуже. На следующий день выяснилось, что она умерла.

Затем начались "поиски" тела. В больнице № 4 сказали, что его увезли в 11-ю, в то время как сотрудники последней утверждали, что умершую туда не доставляли.

Только 10 октября родственников наконец уведомили, что тело Володиной доставили в горбольницу № 11. Но забрать тело никто не позволил – необходимо дождаться вскрытия и выдачи свидетельства о смерти.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.10.2020 14:42
- гость -

у врачей аврал просто
..не может же быть такого, чтобы смерти перестали регистрировать (братские могилы) и учитывать в статистике?... хотя с "красноярским десантом" все возможно (статистику по ковиду правят как хотят)

14.10.2020 14:45
- гость -

Один морг на 11, 12 и 4 больницы. Не справляются там патанатомы. От истерик родственников быстрее вскрывать не станут. Только ждать, теперь уже торопиться некуда.

14.10.2020 14:51
- гость -

в смысле патологоанатомы не справляются? Согласно статистике умирает 7-8 (максимум 10) ковидных человек в сутки. Их патологоанатомы не успевают вскрыть за день? Всё же не нейрохирургия там, чтобы не справляться с десятком.

14.10.2020 14:53
- гость -

Это правда, что такие очереди.

14.10.2020 14:55
- гость -

Это не русский мир устанавливать - оказывается внутри страны нормальную жизнь организовать некому - одни воруют, другие молчаливо прогнулись и подмахивают...

14.10.2020 15:09
- гость -

не успевают... что истерить ?
ну лежит тетя в холодильнике..

14.10.2020 15:29
- гость -

Господин Попов и паталогоанатомам не может организовать нормальные условия для работы? Ну, что тут сказать - талантище!!

14.10.2020 15:33
- гость -

Всё это время тяжесть давит на родственников.Некоторое облегчение приходит после того как тело будет предано земле.

14.10.2020 15:39
- гость -

14.10.2020 14:51
- гость - не справляются. Вообще-то и не от ковида люди умирают каждый день, если вы не в курсе. И больше верьте статистике.

14.10.2020 15:42
- гость -

14.10.2020 14:51
- гость -
в смысле патологоанатомы не справляются? Согласно статистике умирает 7-8 (максимум 10) ковидных человек в сутки.

У знакомого знакомый работает в морге.
Неделю назад говорили, что за одну только его смену (не знаю, ночь это или сутки), поступило 22 тела с ковидных больниц. Не знаю насколько это правда.
С пятой тоже, по слухам поступает не 5-7 тел, как по статистике, а много больше.
Слухи-слухи... правду никто не скажет. Хотя знают ее многие в админстрациях, в роспотребнадзоре, в больницах, в моргах, похоронные службы. Но молчат. Люди - кремни!

14.10.2020 15:51
- гость -

14.10.2020 14:51
- гость -
Вы на вскрытии были хоть раз или в кино видели только? Это так-то процесс не быстрый, а потом еще из органов и тканей препараты для всяких экспертиз делать. Как вы думаете, за сколько череп ножовкой распилить успеете?

14.10.2020 16:26
- гость -

В холодильнике? Вы где такие холодильники в морге видели. В 5й в подвале штабелями лежат, скорей бы морозы, может начнут на улице складывать.

14.10.2020 16:30
- гость -

Но ведь это кошмар, что нельзя получить информацию о больном родственнике. Как на поле после битвы - найдёте, будет ваш. Бардак.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
12:32
С 2021 года в России появятся новые штрафы для водителей 0
12:15
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 16 тысяч 2
12:08
6,5 кг счастья. Выбраны новые финалисты конкурса "Главная кошка города" 4
11:57
В Алтайском крае двое парней угнали "шестерку" и застряли в канаве 1
11:44
Сразу два землетрясения произошло в Сибири 1
11:31
В Алтайском крае живут 65 человек в возрасте старше 100 лет 5
11:17
Массовая авария произошла на въезде в Барнаул 4
11:06
Куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача. Нужные телефоны в одной инфографике 11
10:54
Трое пациентов с COVID-19 умерли в Республике Алтай 0
10:43
Специалист назвала признаки бессимптомного течения коронавируса 18
10:31
Павла Волю заподозрили в измене 7
10:21
Когда День матери в 2020 году и какие традиции есть у этого праздника 0
10:07
Биологи АлтГУ создадут цветущий остров в барнаульском парке "Изумрудный" 0
09:57
Анна Попова включила два Алтая в десятку регионов по ожирению населения 9
09:44
Эксперт назвал бренды смартфонов, которые чаще всего взрываются в руках 2
09:32
Фура "сложилась" и заблокировала движение движение на Новом мосту в Барнауле 9
09:18
Пройти и проехать. Эксперт из мэрии рассказал о ключевых дорожных проектах Барнаула 25
09:07
Алтайский край вошел в пятерку лидеров по ведению лесного хозяйства 2
08:55
Правительство России ухудшило прогноз по убыли населения 18
08:43
В России назвали плюсы падения курса рубля 24
08:28
Диетолог рассказала о пользе сала при коронавирусе 7
08:15
Горожан приглашают выбрать места, которые благоустроят в Барнауле 3
08:03
"Искрился пол". Алтайских сирот заселили в дом, который бьет током 2
07:50
Софья Таюрская из Little Big показала горячее фото без купальника 13
07:32
Не опять, а снова. Ретроградный Меркурий начал свое движение и породил волну шуток 0
07:17
Билл Гейтс предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом 10
07:02
Загадочный круг из черепов обнаружили в одной из рощ Барнаула 19
06:49
Психолог рассказал, как снять стресс с помощью телевидения 8
06:33
Всему голова. Фотографии, которые перевернут ваше представление о хлебе 1
06:18
Народные приметы. Как не заболеть и защититься от порчи на Дениса Позимнего 1
06:03
До +14 и дожди. Прогноз погоды в Алтайском крае на 16 октября 0
23:55
Такой день. "Пропавшие" деньги для алтайских сирот и просьба повысить стоимость проезда 0
23:31
Академик рассказал, как ожирение влияет на течение коронавируса 1
23:08
В мэрии Горно-Алтайска ввели карантин 0
22:52
Захарова: в России не утверждали, что Навальный отравил сам себя 54
22:31
Попова рассказала о высокой заболеваемости коронавирусом офисных работников 0
22:10
Роспотребнадзор проверил ковидные меры на Старом базаре в Барнауле 2
21:50
Вирус африканской чумы обнаружили в российской колбасе 0
21:30
Водителя уволили за опрокидывание автобуса с пассажирами на Алтае 0
21:09
Работник пострадал при пожаре на ферме в Алтайском крае 0
20:47
В Алтайском крае следователи возбудили дело из-за пропажи мужчины три месяца назад 0
20:31
В Алтайском крае создадут центр управления регионом 9
20:10
Алтайский Минстрой объяснил, что деньги на жилье для сирот не пропадали 1
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 200 0
19:27
Ефремов полностью компенсировал моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП 0
19:06
Координатор парламентской партии заболел коронавирусом в Барнауле 2
18:49
Прямо на уроке. Репетитора из Алтайского края осудят за надругательства над детьми 1
18:24
Дорожники рассказали, как продвигается ремонт Старого моста в Барнауле 3
18:05
Дело с огоньком. Где купить качественные детали для сварки 0
17:55
В Барнауле ограничат стоянку транспорта на оживленном участке проспекта Ленина 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.