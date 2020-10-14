Родным неделю не отдавали тело умершей от COVID-19 жительницы Барнаула

Тетя главного редактора "Московского Комсомольца на Алтае" Артемия Панченко, Людмила Володина, болевшая двусторонней ковидной пневмонией, скончалась в барнаульской городской больнице № 4 еще 7 октября, а ее тело не выдавали родственникам на протяжении последующих шести дней.

На момент выхода публикации (13 октября) не было произведено даже вскрытия, заявил Панченко.

"Во вторник нам сказали, что вскрытие еще не проводили и не составляли историю болезни, а соответственно, не оформляли свидетельство о смерти", – уточнил главред.

По его словам, трудности во взаимодействии с персоналом ковидной больницы начались после того, как тетя перестала выходить на связь по телефону.

"Мы начали обрывать номера больничной справочной, ревматологического отделения, куда положили тетю, регистратуры и главврача. По всем номерам никто не отвечал в течение пяти дней, – утверждает Панченко. – Хоть какую-то информацию удалось добыть только через пресс-службу краевого Минздрава – короткое сообщение: "В сознании, на кислороде, не в реанимации".

Дозвониться в справочную удалось 7 октября. Сестре пациентки заявили, что Володиной стало хуже. На следующий день выяснилось, что она умерла.

Затем начались "поиски" тела. В больнице № 4 сказали, что его увезли в 11-ю, в то время как сотрудники последней утверждали, что умершую туда не доставляли.

Только 10 октября родственников наконец уведомили, что тело Володиной доставили в горбольницу № 11. Но забрать тело никто не позволил – необходимо дождаться вскрытия и выдачи свидетельства о смерти.