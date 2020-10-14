Родным неделю не отдавали тело умершей от COVID-19 жительницы Барнаула

Тетя главного редактора "Московского Комсомольца на Алтае" Артемия Панченко, Людмила Володина, болевшая двусторонней ковидной пневмонией, скончалась в барнаульской городской больнице № 4 еще 7 октября, а ее тело не выдавали родственникам на протяжении последующих шести дней.
На момент выхода публикации (13 октября) не было произведено даже вскрытия, заявил Панченко.
"Во вторник нам сказали, что вскрытие еще не проводили и не составляли историю болезни, а соответственно, не оформляли свидетельство о смерти", – уточнил главред.
По его словам, трудности во взаимодействии с персоналом ковидной больницы начались после того, как тетя перестала выходить на связь по телефону.
"Мы начали обрывать номера больничной справочной, ревматологического отделения, куда положили тетю, регистратуры и главврача. По всем номерам никто не отвечал в течение пяти дней, – утверждает Панченко. – Хоть какую-то информацию удалось добыть только через пресс-службу краевого Минздрава – короткое сообщение: "В сознании, на кислороде, не в реанимации".
Дозвониться в справочную удалось 7 октября. Сестре пациентки заявили, что Володиной стало хуже. На следующий день выяснилось, что она умерла.
Затем начались "поиски" тела. В больнице № 4 сказали, что его увезли в 11-ю, в то время как сотрудники последней утверждали, что умершую туда не доставляли.
Только 10 октября родственников наконец уведомили, что тело Володиной доставили в горбольницу № 11. Но забрать тело никто не позволил – необходимо дождаться вскрытия и выдачи свидетельства о смерти.
Комментарии
у врачей аврал просто
..не может же быть такого, чтобы смерти перестали регистрировать (братские могилы) и учитывать в статистике?... хотя с "красноярским десантом" все возможно (статистику по ковиду правят как хотят)
Один морг на 11, 12 и 4 больницы. Не справляются там патанатомы. От истерик родственников быстрее вскрывать не станут. Только ждать, теперь уже торопиться некуда.
в смысле патологоанатомы не справляются? Согласно статистике умирает 7-8 (максимум 10) ковидных человек в сутки. Их патологоанатомы не успевают вскрыть за день? Всё же не нейрохирургия там, чтобы не справляться с десятком.
Это правда, что такие очереди.
Это не русский мир устанавливать - оказывается внутри страны нормальную жизнь организовать некому - одни воруют, другие молчаливо прогнулись и подмахивают...
не успевают... что истерить ?
ну лежит тетя в холодильнике..
Господин Попов и паталогоанатомам не может организовать нормальные условия для работы? Ну, что тут сказать - талантище!!
Всё это время тяжесть давит на родственников.Некоторое облегчение приходит после того как тело будет предано земле.
14.10.2020 14:51
- гость - не справляются. Вообще-то и не от ковида люди умирают каждый день, если вы не в курсе. И больше верьте статистике.
14.10.2020 14:51
- гость -
в смысле патологоанатомы не справляются? Согласно статистике умирает 7-8 (максимум 10) ковидных человек в сутки.
У знакомого знакомый работает в морге.
Неделю назад говорили, что за одну только его смену (не знаю, ночь это или сутки), поступило 22 тела с ковидных больниц. Не знаю насколько это правда.
С пятой тоже, по слухам поступает не 5-7 тел, как по статистике, а много больше.
Слухи-слухи... правду никто не скажет. Хотя знают ее многие в админстрациях, в роспотребнадзоре, в больницах, в моргах, похоронные службы. Но молчат. Люди - кремни!
14.10.2020 14:51
- гость -
Вы на вскрытии были хоть раз или в кино видели только? Это так-то процесс не быстрый, а потом еще из органов и тканей препараты для всяких экспертиз делать. Как вы думаете, за сколько череп ножовкой распилить успеете?
В холодильнике? Вы где такие холодильники в морге видели. В 5й в подвале штабелями лежат, скорей бы морозы, может начнут на улице складывать.
Но ведь это кошмар, что нельзя получить информацию о больном родственнике. Как на поле после битвы - найдёте, будет ваш. Бардак.