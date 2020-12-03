Какие дороги перекроют в Барнауле в декабре? Карта

Из-за строительства снежных городков и установки новогодних елок в Барнауле перекроют движение транспорта на трех улицах. Это – площадь Сахарова, территория у сквера Германа Титова и площадка у ДК в поселке Южном. Движение будет ограничено на месяц, а на некоторых участках даже немного дольше. Чтобы вам было проще искать пути объезда, amic.ru подготовил интерактивную карту перекрытия дорог в декабре 2020. Смотрите, где именно и с какого числа начнет действовать запрет, и пусть на вашем пути будет меньше пробок.



Увеличьте и нажмите на красный фрагмент – появится информация о сроках перекрытия дорог. Либо кликните на левый нижний угол "Открыть в Яндекс.Картах". Тогда все участки отобразятся в виде списка на одном экране. Выберите любой, и карта "перенесет" вас в нужное место или укажет на участок.