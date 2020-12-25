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Жители Алтая смогут поставить прививку от COVID-19 в 2020 году. Что об этом известно?

, ИА "Амител"
В трех городах будут работать передвижные пункты вакцинации
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

Жители Алтайского края все-таки смогут привиться от COVID-19 в 2020 году. В декабре в трех крупных городах региона начнут работать передвижные пункты вакцинации, куда может прийти любой желающий. Прививать население будут вакциной "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"), которую разработали в центре им. Н. Ф. Гамалеи. Об этом на заседании общественной палаты 23 декабря рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов. До этого в регионе прививки от коронавируса ставили только медицинским работникам. Когда начнется вакцинация и что о ней известно на данный момент – читайте в материале amic.ru.

1
Почему прививки от "короны" будут ставить только в трех городах Алтайского края? 
Потому что условия хранения и перевозки вакцины от коронавируса очень непростые. Как ранее рассказывала главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, препарат нужно постоянно держать при температуре не выше -18 градусов. Не все населенные пункты (и даже города) Алтайского края могут обеспечить такие условия хранения. Поэтому было принято решение начать вакцинацию в первую очередь в крупных населенных пунктах – Барнауле, Бийске и Рубцовске. По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, уже в декабре в этих городах заработают передвижные станции вакцинации, где будут ставить прививку от COVID-19 всем желающим.
2
И когда можно будет уже поставить прививку?
Конкретные числа региональный Минздрав пока не назвал. Но, как сообщил Дмитрий Попов на заседании общественной палаты, вакцинация населения в Алтайском крае начнется в последнюю неделю 2020 года.

Министр рассказал, что, скорее всего, перед тем как начать вакцинацию, Минздрав соберет списки желающих, чтобы предварительно понимать, какое количество людей хотят вакцинироваться. Но пока непонятно, как оставить заявку и куда нужно будет обратиться. 
3
Как будет проходить вакцинация?

По словам Дмитрия Попова, планируется выставлять передвижные ФАПы в крупных городах. При этом власти намерены использовать опыт Москвы: чтобы избежать очередей, предварительно собрать списки желающих.

"Чтобы мы перед выездом предварительно понимали, сколько человек хотят прийти. Добровольная вакцинация – это пробный шаг, который поможет понять, есть ли отклик у населения", – пояснил Дмитрий Попов. Пока непонятно, как оставить заявку и куда нужно будет обратиться.  

Важный момент: прививать будут сразу по пять человек. Дело в том, что флакон содержит ровно пять доз, размораживать препарат можно только один раз. А в тепле он не хранится даже несколько часов.

Попов также напомнил, что вакцинация проходит в два этапа: вторую прививку пациенту придется поставить через 21 день после первой. Привиться смогут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие противопоказаний.

4
Каковы противопоказания для вакцинирования "Спутником V"
Как уточнили amic.ru в пресс-службе Минздрава, речь идет о тех противопоказаниях, что и при обычной вакцинации от гриппа. "Спутник V" нельзя ставить, если у вас повышенная температура тела (выше 37 градусов), имеются симптомы ОРВИ и если вы в течение года перенесли острый коронарный синдром или инсульт.

Также придется отказаться от прививки, если у вас есть обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к компонентам препарата, аллергия или были осложнения на предыдущее введение вакцины.

Нельзя ставить вакцину от коронавируса беременным женщинам и пожилым людям старше 60 лет: до конца препарат еще не изучен.

 

6
И сколько людей смогут поставить прививку от COVID-19 в 2020 году?

В декабре таких счастливчиков будет немного. Как рассказал Дмитрий Попов, пока распределить по передвижным пунктам планируется около 500 доз. 

Это связано, во-первых, с тем, что Алтайский край получил всего 3141 дозу вакцины, из них 658 уже поставили медикам, около тысячи планируют оставить для работников образования и социальной сферы (цифры и контингенты будут корректировать по мере поступления вакцины).

А во-вторых, власти пока только хотят отработать механизм массовой вакцинации, так как препарат требует особых условий хранения. Чтобы развезти его по городам, потребуется соблюдать "холодовую цепь", ведь если вакцину даже случайно разморозить, она станет бесполезной.

Массовая вакцинация начнется уже в 2021 году. Как сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, до конца февраля в Алтайский край привезут около 90 тыс. доз вакцины от коронавируса. А в 2021 году власти планируют привить как минимум 700 тыс. жителей региона.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

25.12.2020 08:09
Митенька ржевский

Прививки, как и уколы, не "ставят", ставят градусник и клизму.
Уколы и прививки "делают".
Двоешники.

25.12.2020 08:09
- гость -

Как рассказал Дмитрий Попов, пока распределить по передвижным пунктам планируется около 500 доз.

Целых 500!!! Это сколько процентов от населения края? Через сколько тысяч лет получится вакцинировать всех?

25.12.2020 08:14
- гость -

А пока Россия завоёвывает мировой рынок.
Вести. 24 декабря 2020 17:10 В Аргентину доставили первую партию - 300 тысяч доз российской вакцины.
"Аргентина первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала "Спутник V" на основе результатов исследования вакцины в России. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева доставка 300 000 доз позволит аргентинцам начать массовую вакцинацию до конца 2020 года.

25.12.2020 08:17
- гость -

Верьте больше брехни из телевизора!

25.12.2020 08:28
гость

"..до конца препарат еще не изучен.."

А вдруг козлёночком станешь.

25.12.2020 08:43
- гость -

Я бы поставил. Но не с таким сервисом. Зимой на морозе возле этих пунктов торчать? А для второй вакцинации где я его искать буду, в Рубцовске?

25.12.2020 09:07
- гость -

Митенька ржевский, клизму, кстати, тоже делают, если что!

25.12.2020 09:09
-меcный-

Элексир вечной молодости, кагоцел - поделки гамалеи, чёта я очкую доверять ихней вакцине. В ней походу что-то живое раз надо так замораживать видать не выживает в стабилизированной среде без носителя, да что там, от вируса или для вируса?

25.12.2020 09:11
-меcный-

А собственно где почитать про состав это "вакцины", именно то что в этом флакончике чего и сколько??? Походу это тщятельно скрывается.

25.12.2020 09:24
Гость

Сначала надо записаться,непонятно где. Потом как-то узнать,где будет этот переползающий пункт,как-то совместить визит с работой,потом дождаться ещё четверых...
А через 21 день как в мультике:" потом ещё полдня будешь гоняться,чтобы фотографии отдать!"
В общем,всё больше похоже на пиар. Никто,никого особенно прививать не собирается.

25.12.2020 09:31
- гость -

25.12.2020 09:11
-меcный-
А вам зачем, собственно? За вами ж никто с пулеметом не бегает и прививаться не заставляет. Хотите верить в теорию заговора - пжласта.
ЗЫ Найдите публикацию в Ланцете - там, скорее всего, самая полная информация, чего и сколько.

25.12.2020 09:39
- гость -

25.12.2020 08:14
- гость -
Да какое завоевание? По сути, проводят испытание в другой стране, вот и всё. Если что пойдет не так, смогут подкорректировать состав перед массовой вакцинацией в РФ.

25.12.2020 09:41
-меcный-

25.12.2020 09:31
- гость -
А вам зачем, собственно?

Странный вопрос вроде считающего себя умным человека. Хочу понять что там конкретно например.

25.12.2020 09:52
- гость -

25.12.2020 09:41
-меcный-
Видите ли, ваша подача - "вакцины" в кавычках и посыл про "скрывается" как бы намекает, что вы видите в этой вакцинации происки темных сил. Что, в общем, подтверждается вашими постами в других темах. Потому и вопрос - если вы заранее уверены, что вас хотят обмануть, "вакцина" вовсе не вакцина, и т.д. - так к чему трудиться и искать состав, вы же опять скажете - нам обманывают, источник некошерный, или еще что-нибудь)

25.12.2020 09:57
- гость -

25.12.2020 09:41
-меcный-
И еще - "конкретно" - это как? Векторовкская, например, содержит пептиды, белок-носитель и адъювант. И вряд ли вам кто-то раскроет, какие именно участки белка вируса взяты для создания пептидных цепочек. Да и вы вряд ли сможете оценить "опасность" или "безопасность" этого.

25.12.2020 10:10
-меcный-

25.12.2020 09:52
- гость -

Если бы я был в чём-то уверен то накой мне этот состав тогда? Никаких тут тёмных сил нет. А вот не доверять гамалее есть вполне себе хорошие основания. И заранее я ни в чём не уверен, тот кто уверен вопросов уже никаких не задаёт.

25.12.2020 09:57
- гость -
У вас не может быть в принципе информации о том кто пишет за этим ником, а следовательно вы не можете знать что и как я могу оценить.

25.12.2020 10:16
- гость -

25.12.2020 10:10
-меcный-
У вас не может быть в принципе информации о том кто пишет за этим ником

Неужто консультант Pfizer, Inc.?

25.12.2020 10:21
- гость -

25.12.2020 10:10
-меcный-
Так тут все просто - не уверены, не прививайтесь. (Я вот буду ждать векторовскую, хотя бы по причине того, что не знаю, смогут ли обеспечить тому, что поступает в край сейчас, нужные условия хранения)
По поводу того, чтобы определить, кто пишет под вашим ником - не обольщайтесь. Вы точно не микробиолог.

25.12.2020 10:29
-меcный-


25.12.2020 10:10
-меcный-
не обольщайтесь. Вы точно не микробиолог.

Я и не обольщаюсь, нисколько. Меня вполне устроит просто ознакомиться с составом и в других источниках почитать по каждому элементу что это, а может и задать пару вопросов тому кто про это точно знает и может что-то интересующее сообщить, для этого микробиологом быть совсем не нужно.
А микробиолог достанет эту вакцину и сам всё прекрасно увидит чё там и как.

25.12.2020 10:37
- гость -

25.12.2020 10:29
-меcный-
по поводу гамалеевской не скажу, по поводу векторовской - была достаточно вменяемая статья на сайте Известий. Ссылку дать не могу, погуглите по фразе - Разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» не определили фармацевтического партнера для производства препарата, но уже выпустили 15 тыс. доз с помощью собственного производства.
Первая ссылка по ней - ваша.

25.12.2020 10:43
- гость -

Ну всё. Два биотехнолога сошлись на Амике. Сейчас закидают пептидными и РНК-цепочками.

25.12.2020 10:46
- гость -

25.12.2020 10:43
- гость -
Да нет, мы закончили) Ваш выход)

25.12.2020 11:02
- гость -

25.12.2020 09:41
-меcный-


вроде считающего себя умным человека.

Правильно! Послушаем тебя вумнгого- маски не носить, вакцину не колоть.
А так, ключевое слово вроде. Опять мЯсного колбасит...

25.12.2020 11:35
- гость -

У вас не может быть в принципе информации о том кто пишет за этим ником, а следовательно вы не можете знать что и как я могу оценить.


Ты старпер-кнопкодав, он же эникейщик. Этих хзнаний достаточно.

25.12.2020 12:08
- гость -

Целых 500!!! Это сколько процентов от населения края? Через сколько тысяч лет получится вакцинировать всех?

У половины населения будет медотвод - переболевшие с антителами, старики (поскольку и онко и хронические заболевания), дети.

25.12.2020 12:54
- гость -

Из описания этой вакцины:
Вакцина "Гам-КОВИД-Вак" получена биотехнологическим путем. Основой вакцины являются рекомбинантные векторы (созданные в лаборатории специальные структуры, помогающие доставить в организм действующее вещество препарата).
При введении вакцины в организм путем внутримышечной инъекции векторы проникают в клетки организма, в ответ на это в организме человека происходит выработка белка, на который будет реагировать его иммунная система. В результате формируется специфический имунитет против COVID-19.
Важно понять, что ни "живой", ни инактивированный (убитый) коронавирус SARS-CoV-2 при получении вакцины не используется и в состав вакцины не входит.
Введение вакцины происходит в два этапа с интервалом в три недели.
Компоненты I и II вакцины Гам-КОВИД-Вак отличаются входящими в их состав активными веществами (аденовирусные векторы серотипов 26 и 5).

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