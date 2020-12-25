Жители Алтая смогут поставить прививку от COVID-19 в 2020 году. Что об этом известно?

Как будет проходить вакцинация?

По словам Дмитрия Попова, планируется выставлять передвижные ФАПы в крупных городах. При этом власти намерены использовать опыт Москвы: чтобы избежать очередей, предварительно собрать списки желающих.

"Чтобы мы перед выездом предварительно понимали, сколько человек хотят прийти. Добровольная вакцинация – это пробный шаг, который поможет понять, есть ли отклик у населения", – пояснил Дмитрий Попов. Пока непонятно, как оставить заявку и куда нужно будет обратиться.

Важный момент: прививать будут сразу по пять человек. Дело в том, что флакон содержит ровно пять доз, размораживать препарат можно только один раз. А в тепле он не хранится даже несколько часов.

Попов также напомнил, что вакцинация проходит в два этапа: вторую прививку пациенту придется поставить через 21 день после первой. Привиться смогут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие противопоказаний.