Приоритета для вакцинированных нет. Минздрав объяснил, как оказывают медпомощь на Алтае

"В больницах Алтайского края медицинскую помощь сейчас в первую очередь оказывают вакцинированным от коронавируса. Разве это правильно?" – с таким вопросом обратился в редакцию amic.ru житель города Барнаула Владимир. По его словам, ему предстоит операция, но в поликлинике предложили перед госпитализацией поставить прививку от COVID-19.

Разъясняет Минздрав Алтайского края:

"Никакого разделения между привитыми и не привитыми пациентами в наших медицинских учреждениях никто не делает. Каждый получает помощь вовремя. Другое дело, что перед госпитализацией мы действительно рекомендуем сделать прививку, чтобы обезопасить от вируса самих пациентов. Не секрет, что в больницах периодически возникают очаги инфекции. Однако в любом случае вакцинация – дело сугубо добровольное. И если человек не привился, то никто в госпитализации ему не откажет".

Также в Минздраве пояснили, что перед плановой госпитализацией каждому пациенту делают тест на коронавирус. И тест является обязательным даже для тех, кто уже привит от COVID-19. Всё это делается для безопасности самих пациентов, подчёркивают в ведомстве.

Важно: тестирование на коронавирус сейчас проводят в медучреждениях, куда госпитализируется пациент.