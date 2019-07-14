На территории Барнаула и ряда районов Алтайского края наблюдается дымка, которую, как сообщает региональное МЧС, могло принести из соседних регионов.

"Действующих лесных пожаров на территории края на данный момент нет. По данным гидрометеослужбы, дым могло принести ветром с территории соседних регионов, где сложная лесопожарная обстановка", — говорится в сообщении.

Легкое задымление, местами с запахом гари, наблюдают жители ряда районов края, в том числе краевого центра. По имеющейся информации, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, здоровью граждан ничего не угрожает.

Специалисты Роспотребнадзора держат ситуацию на контроле, дополнительные меры по мониторингу приняты и в Лесоохране. Центр управления силами в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю координирует действия сотрудников служб, налажен информационный обмен и взаимодействие.

В июле прошлого года Барнаул также заволокло дымкой. В связи с этим Минприроды края разъяснило, что данное явление носит естественный природный характер.