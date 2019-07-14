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Барнаул заволокло дымкой, которую могло принести из соседних регионов

, ИА "Амител"
Легкое задымление, местами с запахом гари, наблюдают жители Барнаула и ряда районов Алтайского края
Специалисты Роспотребнадзора держат ситуацию с задымлением на контроле / Фото: 22.mchs.gov.ru

Специалисты Роспотребнадзора держат ситуацию с задымлением на контроле / Фото: 22.mchs.gov.ru

На территории Барнаула и ряда районов Алтайского края наблюдается дымка, которую, как сообщает региональное МЧС, могло принести из соседних регионов.

"Действующих лесных пожаров на территории края на данный момент нет. По данным гидрометеослужбы, дым могло принести ветром с территории соседних регионов, где сложная лесопожарная обстановка", — говорится в сообщении.

Легкое задымление, местами с запахом гари, наблюдают жители ряда районов края, в том числе краевого центра. По имеющейся информации, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, здоровью граждан ничего не угрожает.

Специалисты Роспотребнадзора держат ситуацию на контроле, дополнительные меры по мониторингу приняты и в Лесоохране. Центр управления силами в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю координирует действия сотрудников служб, налажен информационный обмен и взаимодействие.

В июле прошлого года Барнаул также заволокло дымкой. В связи с этим Минприроды края разъяснило, что данное явление носит естественный природный характер.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

14.07.2019 15:39
- гость -

Правильно, в Алтайском крае гореть уже нечему, все вырубили.

0  0
14.07.2019 15:52
Мрак

огненный шторм надвигается

0  0
14.07.2019 16:25
гость

Ну что можно сделать со смогом? Как разогнать? Красноярский край горит, оттуда эта беда...

0  0
14.07.2019 16:28
Министр обороны

Всё под контролем! Радиоактивный дождь выпадет, всё смоет!

0  0
14.07.2019 16:50
- гость -

"Действующих лесных пожаров на территории края на данный момент нет"

Вообще-то в Новичихинском районе лес горел, по крайней мере был недавно.
Но дым тянется с Красноярского края, да

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