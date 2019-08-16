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Алтайские пожарные потушили горящие богучанские леса и возвращаются домой

, ИА "Амител"
Сотрудники МЧС России выполнили поставленную задачу за две недели
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Алтайскому краю возвращается из Красноярского края в родной регион. Как сообщает источник Amic.ru, 85 пожарных выдвинулись в направлении Алтая в 5:10 по местному времени.

Алтайские спасатели отправились в Богучанский район 2 августа. Там их разбили на группы примерно по 10 человек и направили тушить пожары.

Вместе с ними помогали красноярским коллегам пожарные из Томской, Омской и Кемеровской областей, а также Республики Хакасии.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, прибывшее в регион подкрепление выполнило все поставленные перед ним задачи.

"По оперативным данным, все пожары в районе ликвидированы. Это было достигнуто благодаря совместному взаимодействию всех ведомств, наращиванию наземных сил и средств, авиации, – констатировали в ведомстве. – Борьба с огнем велась непрерывно, авиация работала весь световой день".

Ежедневно в тушении участвовали около тысячи человек. В их числе не только сотрудники МЧС, но и работники предприятий-арендаторов и лесоохраны, военные и добровольцы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.08.2019 10:19
гость

Показали, как надо

0  0
16.08.2019 10:25
- гость -

орлы!!!!!
давайте домой уже быстрее!!!!

0  0
16.08.2019 10:28
- гость -

Природную стихию не потушишь.
Просто немного помогли.
Общественность требовала, общественность получила.
В масштабах планеты человек - моль, плесень, пыль

0  0
16.08.2019 10:31
- гость -

Дык, эта, а как быть с высказываниями местной и прочей шпаны, что эти пожары тушить не надо - выходит зря наши герои тушили?! Ну, и, вчерась опять солнца не было - значится не все потушили?!

0  0
16.08.2019 10:35
- гость -

Ну, и, вчерась опять солнца не было - значится не все потушили?!

а сегодня и дальше дожди обещают. значит воду в небо лили, да?

0  0
16.08.2019 10:43
- гость -


16.08.2019 10:35
- гость -

Можете и дальше тупить - вчерашняя заметка от 20.56 вам в помощь....

0  0
16.08.2019 10:45
Maybe i,m a Leo

для 10:31
Дак их ни кто и не тушит.Посмотри по карте пожаров. От Богучан до и на север.1000 км тайги так и горит. И потушить ее не возможно.

0  0
16.08.2019 11:23
- гость -

Леса как горели, так и горят. Хорошо что наши мчс-ники возвращаются. Хоть сами там не сгорели, и то ладно

0  0
16.08.2019 11:41
- гость -

6.08.2019 10:45
Maybe i,m a Leo

Как можно так нагло лгать - по официальным сообщениям горит не тайна, а там где нет ценных лесов. И вторая ложь - если бы не нельзя было потушить, то тогда Трампу луноликий бы не отказал в тушении. А паренек точно знал - допусти этих потушат, несмотря на заявления, что тушить экономически не выгодно!


0  0
16.08.2019 12:36
Maybe i,m a Leo

У тебя речевой тик (палилалия) -луноликий и т.п.!?
Без этого ни как?
" Трамп и "эти" вообще не умеют тушить пожары! даже в масштабах в 1000 раз меньше!

0  0
16.08.2019 13:14
- гость -


16.08.2019 12:36
Maybe i,m a Leo

Вы, не только хамите, но и провокатор - назови я его, минимум 30 тыс. руб. штрафа! Надо было допускать и только после этого делать вывод - умеют, не умеют...

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