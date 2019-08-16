Алтайские пожарные потушили горящие богучанские леса и возвращаются домой

Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Алтайскому краю возвращается из Красноярского края в родной регион. Как сообщает источник Amic.ru, 85 пожарных выдвинулись в направлении Алтая в 5:10 по местному времени.

Алтайские спасатели отправились в Богучанский район 2 августа. Там их разбили на группы примерно по 10 человек и направили тушить пожары.

Вместе с ними помогали красноярским коллегам пожарные из Томской, Омской и Кемеровской областей, а также Республики Хакасии.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, прибывшее в регион подкрепление выполнило все поставленные перед ним задачи.

"По оперативным данным, все пожары в районе ликвидированы. Это было достигнуто благодаря совместному взаимодействию всех ведомств, наращиванию наземных сил и средств, авиации, – констатировали в ведомстве. – Борьба с огнем велась непрерывно, авиация работала весь световой день".

Ежедневно в тушении участвовали около тысячи человек. В их числе не только сотрудники МЧС, но и работники предприятий-арендаторов и лесоохраны, военные и добровольцы.