Алтайские спасатели отправились тушить лесные пожары в Сибири

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Аэромобильная группировка из 85 сотрудников ГУ МЧС России по Алтайскому краю отправилась из Барнаула в Красноярск, сообщает пресс-служба ведомства. О сборе стало известно еще 1 августа, однако они не выдвигались до получения приказа.

Спасатели примут участие в тушении лесных пожаров, охвативших большую территорию. Они оснащены необходимым снаряжением и инструментами для борьбы с пламенем в условиях ЧС. Также пожарные взяли с собой палатки и запасы питания.

В столице Красноярского края они объединятся с группами, прибывающими из других регионов: Хакасии, Кемеровской и Омской областей.

По последним данным, общая площадь лесных пожаров на территории РФ насчитывает 2,9 млн гектаров, из них свыше половины приходятся на Сибирь.

В четырех регионах из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Против чиновников красноярского Минлесхоза, не обеспечивших своевременное тушение горящих лесов, возбудили уголовное дело.