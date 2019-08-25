Томские лесорубы встретили дюжину голодных медведей, сплотившихся после пожаров

Медведи после масштабных лесных пожаров в Сибири объединяются в группы. Так, в лесах Томской области лесорубы встретили 12 медведей. Мужчины сняли происходящее на видео и выложили на YouTube, сообщает Сиб.фм.

В группе были и взрослые особи, и малыши. Рабочие заметили, что медведи были голодные, некоторые вставали на задние лапы. Очевидцы предположили, что так они выпрашивали еду.

Пользователи интернета бурно обсуждают видео. Дело в том, что эти хищники – одиночки, и для них не свойственно находиться в таких больших группах. Единственное, что объясняет такое поведение медведей – страшные лесные пожары в Сибири. Страх и голод заставили косолапых бежать в безопасные районы.

Согласно карте лесных пожаров, горят леса и в Томской области.

В феврале этого года режим ЧС был введен на Новой Земле, где десятки сбившихся в группу голодных белых медведей гонялись за россиянами.